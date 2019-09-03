 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кормилец! КазСпортсмены дружно поют осанну старшему зятю Кулибаеву
19:26 04.09.2019

Что изменилось в НОК с приходом Тимура Кулибаева
Изменения произошли не только в работе организации, но и во всем олимпийском движении Казахстана.

Ровно четыре года назад к руководству Национальным Олимпийским комитетом (НОК) РК пришел Тимур Кулибаев, при котором отечественный спорт сделал очередной мощный рывок в своем развитии. Каких конкретных достижений удалось добиться за это время, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Как известно, президентом НОК Казахстана Тимур Аскарович был избран осенью 2015 года и с этого времени НОК активно включился в работу по реформированию всего отечественного спорта. И первыми позитивные перемены смогли почувствовать сами спортсмены и тренеры.

За это четырехлетие при непосредственном участии НОК, который во многих случаях выступал и в качестве инициатора тех или иных шагов, была проделана большая работа по реформированию всего отечественного спорта. Так, 1 января 2018 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым Национальный олимпийский комитет наделен правом получения государственного задания и соответствующими полномочиями в сфере спорта высших достижений. А новые полномочия – это и совершенно другой уровень ответственности. Ответственности перед государством, оказавшим такое доверие, перед болельщиками – гражданами страны, которые хотят радоваться победам казахстанских атлетов на самых крупных международных соревнованиях.

Такое изменение статуса НОК диктовало необходимость максимально тесного взаимодействия с национальными федерациями по олимпийским видам спорта, усиления их роли и потенциала. Следует честно признать, что раньше далеко не все из них в полной мере выполняли свои функции, что объяснялось объективными причинами – не на что было арендовать офис, нанять грамотных специалистов и т.д. И именно создание им необходимых условий стало одной из первоочередных задач руководства НОК. Сейчас, по прошествии времени, можно сказать, что они прочно встали на ноги и заметно активизировали свою работу по развитию курируемых ими видов спорта, взаимодействию с соответствующими международными федерациями.
Увеличена штатная численность национальных команд, впервые плановой экипировкой обеспечены все виды олимпийского спорта.
Другое важное направление – финансовая прозрачность, обеспечение рационального, строго по назначению, использования бюджетных средств.

НОК полностью перевел все операции на безналичный расчет и на принцип адресности. Допустим, поехала какая-то сборная РК на учебно-тренировочные сборы – деньги перечисляются на счет той спортивной базы, гостиницы, которая ее принимает. Зарплаты и командировочные для спортсменов поступают непосредственно на их банковские карточки. Закуп спортинвентаря и экипировки для команд осуществляется через соответствующую национальную федерацию (ее сотрудники лучше других знают, что и в каком количестве требуется) и сопровождается мониторингом со стороны НОК. И т.д. Кстати, в феврале нынешнего года Национальный олимпийский комитет и Агентство РК по противодействию коррупции заключили меморандум о совместных усилиях по борьбе с коррупцией в спорте, и уже реализовывают совместные мероприятия в этом направлении.

Образована крепкая коммуникация между НОК, спортивными федерациями, тренерами и спортсменами. Работа в офисе НОК РК выстроена так же, как в главном офисе Международного олимпийского комитета – никаких закрытых кабинетов, открытые площади - "open space".
Сейчас в Олимпийском комитете страны трудятся более 100 сотрудников, и большая их часть - именно в Дирекции спорта, Департаменте спортивной медицины и антидопинга. В общей сложности специалисты владеют девятью языками. К слову, помощь с трудоустройством спортсменов, завершивших спортивную карьеру, также является одним из направлений в кадровой политике НОК.

Большой резонанс в обществе вызвало введение на законодательном уровне ранжирования видов спорта, которое направлено на справедливое и прозрачное распределение государственного финансирования между видами спорта. Приоритетность вида спорта определяется в соответствии с объективными показателями и критериями. Можно сказать, что был исключен принцип субъективизма, который ранее серьезно мешал развитию казахстанского спорта в целом. Для этого были проведены полноценные переговоры с руководителями федераций и специалистами, на которых очень внимательно были выслушаны все предложения и рекомендации. Теперь внимание направляется на все олимпийские виды спорта, и команды чувствуют это на себе.

Как отметила главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина, в начале работы под воздействием изменений были вопросы, но их удалось быстро урегулировать.

- Поскольку была новая система, то, конечно, возникали и рабочие моменты. Это естественный процесс. Но сейчас видны значительные изменения, которые помогают командам. В данный момент никаких проблем нет, очень удобно выстроена система. Если в процессе работы нам что-то необходимо, нас всегда этим обеспечивают. Это качественные изменения, направленные прежде всего на достижение высоких результат при отличных условиях подготовки и всеобщей поддержки. Такого не было. И на чемпионате мира мы показали, что наша страна не останавливается на достигнутом и мы занимаемся дальше над продвижением фристайла-могул, – отметила Елена Круглыхина.

Позитивные изменения произошли в медицинском сопровождении национальных команд, в международном направлении, в развитии спортивной инфраструктуры и т.д. Мы остановимся на отдельных моментах подробнее в следующих материалах, подробно изучив как за четыре года НОК изменил весь отечественный спорт.

Источник - Olympic.kz
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