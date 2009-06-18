Златоуста Кличко высадили из кресла мэра Киева

20:04 04.09.2019

"Прощай, боксер": в этом раунде Кличко потерял Киев



Георгий Лучников



Кабинет министров Украины одобрил отставку с поста главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Теперь дело за президентом Владимиром Зеленским, однако он вряд ли будет тянуть с отставкой главы КГГА



Украинское правительство одобрило отставку главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, заявил на брифинге глава Кабмина Алексей Гончарук.



"Я бы уволил не его, а господина Столара (Вадим Столар - застройщик, который якобы имеет влияние на Кличко. - Ред.), но должности у этого человека нет, поэтому сделать это было бы невозможно. У меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому, если усилить Кличко сильным менеджером, это бы очень хорошо отразилось на интересах рядовых киевлян", - заявил Гончарук.



Премьер-министр отметил, что решение об увольнении Кличко было коллегиальным, а дальнейшая его судьба зависит от президента Владимира Зеленского, за которым остается последнее слово в отставке главы КГГА.



Впрочем, вряд ли Зеленский будет долго тянуть с представлением на увольнение Кличко.



Ожидаемое решение



Слова Гончарука не стали сенсацией. Приблизительно за час до этого о грядущей отставке поведал нардеп Алексей Гончаренко, который пытался вести трансляцию с заседания Кабинета министров Украины.



"Приняли пакет кадровых вопросов (увольнения), в том числе увольнение Кличка (с должности главы Киевской городской государственной администрации) и Супрун. Решение приняли единогласно", - сообщил он в Facebook.



После этого депутата выгнали с заседания правительства.



Впрочем, даже сенсация от Гончаренко была "секретом Полишинеля": еще в конце июля вся Украина поняла - Кличко будут увольнять.



"Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", - написал шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар 24 июля.



К тому времени Зеленский уже выказывал недовольство киевским градоначальником.



Спустя неделю после заявления Сохара - 30 июля - глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко утратил контроль над украинской столицей.



"У меня было две встречи с господином Кличко в Офисе президента, на которых я его лично шесть раз, то есть на каждой встрече по три раза, просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве", - сказал тогда Богдан.



По словам Богдана, Кличко заверил его, что не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, однако понимает, что "что-то происходит не так".



"Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а соответственно он не сможет быть эффективным мэром", - отметил Богдан.



В общем, Кличко утратил контроль над происходящим в Киеве, подытожил Богдан.



Киевский градоначальник через неделю в интервью Lb.ua обвинил команду Зеленского в использовании против него грязных методов.



"Сегодня - хочу ошибиться, но пока вижу именно так - наблюдается тенденция возврата к старым методам: черные технологии, грязные кампании, откровенное передергивание… Став главой Офиса президента, человек просто не имеет права заниматься такими вещами. В принципе по каждой из его (Богдана. - Ред.) манипуляций я готов рассказать и объяснить: где правда, где ложь", - заявил Кличко.



При этом он подчеркнул: сдаваться президентской команде не намерен.



Его борьба



Все в том же интервью Lb.ua Кличко рассказал, как будет бороться за свою должность главы КГГА. Он напомнил о решении Конституционного суда в начале "нулевых", согласно которому президент Украины обязан назначить избранного киевлянами мэра главой КГГА.



"Богдан не может этого не знать… В случае нарушений законов Украины мы (Кличко и его адвокаты. - Ред.) будем доказывать свою правоту в судах… Буду обращаться в Конституционный суд", - заявил Кличко.



Так он планировал противостоять желанию Зеленского разделить две должности. Впрочем, то решение КСУ было принято до изменений в закон о "столице Украины - городе-герое Киеве", которые внесли в 2010 году и которые дали право президенту назначать главой КГГА не избранного на выборах мэра Киева.



При этом Кличко попытался заручиться поддержкой США, слетав за океан на встречу с юристом американского президента Рудольфом Джулиани.



Однако на один лишь суд и на поддержку Джулиани Кличко полагаться не собирался. Еще в начале июля украинское издание "Страна" сообщило, что Кличко намерен возродить исполнительный комитет Киевского городского совета, тем самым создав в Киеве двоевластие. Впрочем, с тех пор депутаты Киевсовета столь нужный Кличко исполком так и не создали.



Кличко подготовил и мелкие пакости своему преемнику на посту КГГА. Как сообщало 20 августа издание Lb.ua, в мае 2019 года КГГА сменила юридический адрес со здания мэрии на центральной улице столицы Крещатике на адрес здания, где сейчас находится "Киевблагоустройство". Здание на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета, а КГГА являлась арендатором помещений в мэрии. Смена юридического адреса - первый шаг к физическому переезду КГГА в здание на Лукьяновку.



"Административный комплекс по улице Крещатик, 36 в Шевченковском районе г.Киева на основании решений Киевского городского совета от 18.06.2009 года №722/1778 и от 25.03.2010 года №485/3923 закреплен за Киевским городским советом. У юридического лица с названием "Киевская городская государственная администрация", на базе которого сформирован исполнительный орган Киевского городского совета, нет работников; уплата налогов и сборов не проводится; на балансе, праве хозяйственного ведения или оперативного управления административный комплекс по улице Крещатик, 36 отсутствует", - говорилось в разъяснении мэрии.



Официально изменение налогового адреса КГГА объяснили оптимизацией вопросов управления объектами коммунальной собственности.



Сам же Кличко уже успел прокомментировать свою отставку.



"Кличко могут уволить только киевляне, которые выбирали меня на выборах киевским городским головой", - заявил он во время брифинга, который начался через полчаса после заявления Гончарука.



Сдаваться Кличко не намерен. Еще во времена своей боксерской карьеры он не раз демонстрировал свой боевой характер. Теперь же его рингом стала вся украинская столица.