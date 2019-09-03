Казахстан послал новых послов: Бакаева в Швейцарию, Алимбаева - в Индию

20:47 04.09.2019

В среду, 4 сентября, указами Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сменились три Посла Казахстана в ряде стран, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;

Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.