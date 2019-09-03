Постпредом Казахстана в ООН поедет Жанар Айтжанова

20:59 04.09.2019

Назначен новый постпред Казахстана при ООН

Также назначены новые послы РК в Швейцарии и Индии



Жанар Айтжанова назначена постоянным представителем Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария). Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Акорда.



Алибек Бакаев сменил Айтжанову на должности казахстанского посла в Швейцарской Конфедерации. Также Ерлан Алимбаев назначен послом Казахстана в Республике Индия, а Булат Сарсенбаев освобожден от этой должности.

Жанар Айтжанова родилась в Чимкентской области КазССР в 1965 году. Окончила Казахский государственный университет им. Кирова, Объединенный Венский институт, Школу государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете, стажировалась в МГУ, Центрально-Европейском университете в Праге.

Работала в министерстве индустрии и торговли РК, также возглавляла министерство экономического развития и торговли, министерство по делам экономической интеграции. Координировала программы представительства ООН в Казахстане. Возглавила Комитет ВТО по торговле и окружающей среде в 2017 году.

Была назначена послом РК в Швейцарии в 2016 г., по совместительству с 2017 года являлась послом республики в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.