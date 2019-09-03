В Ходженте схвачен беглый тадж-банкир Уроков

21:48 04.09.2019

Находившийся в розыске бывший глава Согдийского филиала "Агроинвестбанка" задержан в Худжанде



Сотрудники управления Анти-коррупционного агентства Таджикистана по Согдийской области 30 августа в городе Худжанд задержали находившегося несколько месяцев в бегах бывшего главу Согдийского областного филиала "Агроинвестбанка" Урокова Зайниддина Аброриддиновича. Уроков обвиняется в нескольких случаях присвоения денежных средств и подделки документов, в том числе в том, что в декабре 2018 года продал 5 аппаратов для пересчета денег марки "Магнер-150" местной компании "Хумо", а вырученные деньги в сумме 135 700 сомони (примерно 14 тысяч долларов) присвоил, передает Ахбор.



Начальник управления Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Таджикистана по Согдийской области Иброхимзода Карим Иброхим сообщил 4 сентября, что Уроков Зайниддин Аброриддинович, бывший глава Согдийского областного филиала "Агроинвестбанка" был задержан после нескольких месяцев побега.

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По словам Иброхимзода, против высокопоставленного банкира возбуждено уголовное дело согласно двум статьям УК РТ – 245, ч.4, пункт "б" (присвоение денежных средств) и 340, ч.1 (подделка документов).



"Управлением антикоррупционного агентства по Согдийской области были выявлены случаи присвоения денежных средств и подделки документов со стороны Урокова Зайниддина Аброриддиновича, работавшего начальником филиала "Агроинвестбанка" по Согдийской области. Против Урокова было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Уроков злоупотребляя должностным положением, с целью присвоения государственных средств 29 декабря 2018 года присвоил 5 аппаратов для пересчитывания денег марки "Магнер-150", чем нанес государству материальный ущерб в размере 135 700 сомони. Уроков с целью легкой наживы забрал 5 счетчиков банкнот со склада банка и по предварительному сговору продал их директору филиале банка "Хумо" по городу Худжанд Худойкулову Мансуру. Уроков после продажи данных аппаратов полученные деньги не внес в кассе "Агроинвестбанка", а присвоил", - сообщил Карим Иброхимзода.

После того, как по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении Урокова, банкир подался в бега, но на днях был задержан.



"Уроков скрылся от следствия с целью избежания уголовной ответственности и поэтому был объявлен в розыск. Для розыска обвиняемого Урокова сотрудники управления антикоррупционного агентства по Согдийской области провели ряд оперативно-следственных действий, в результате которых Уроков был задержан 30 августа 2019 года в городе Худжанде и в его отношении был применен арест как средство пресечения", - рассказал глава антикоррупционного ведомства Согдийской области.

В отношении Урокова и его подельников возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.