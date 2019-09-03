Новым губернатором (полпредом правительства) Нарынской области Киргизии назначен Эмиль Алымкулов

22:01 04.09.2019

Полпред правительства в Нарынской области уволен. Уже нашли замену



Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

По данным источника, он написал заявление по собственному желанию.

Сообщается, что на его место назначен мэр Нарына Эмиль Алымкулов.



Отметим, что в Нарынской области разгорелся скандал из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники. Фотография с линейки широко обсуждается в соцсетях. Начался сбор для новой школы.



Ранее в отставку подала также министр образования Гульмира Кудайбердиева.