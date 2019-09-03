Архивисты нашли более 30 ранее неизвестных стихотворений классика тадж-литературы Айни

00:04 05.09.2019

Исследователи обнаружили неопубликованные ранее стихотворения Айни.

Сентябрь 03, 2019

Искандар Фируз

Амриддин Олим



Исследователи обнаружили более 30 неопубликованных ранее стихотворений основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни в его личном архиве.



Большая часть стихотворных произведений написана на политические и религиозные темы, поэтому в советское время на них было наложено табу.

Абдухолик Набави, исследователь творчества Садриддина Айни, сказал 30 августа в беседе с Радио Озоди, что в этом году они решили пересмотреть архив писателя, чтобы опубликовать второе издание его собрания сочинений.

По его словам, наряду с рукописными текстами знаменитых романов Айни был обнаружены касыды (жанр поэзии в восточной литературе) и двустишия, которые ранее не были опубликованы в 8 томе предыдущего издания сборника произведений Айни.



"Устод Айни, который в прошлом был панисламистом, в последующем своем творчестве также отстаивает исламские ценности.Даже в своей книге "Воспоминания", которая охватывает события в Средней Азии с 80-х годов XIX века до 1904 года, он пишет, что когда его наказали 75 ударами палками и он почувствовал приближение смерти, то невольно стал зачитывать слова из "Шаходат", которые каждый верующий мусульманин читает перед своей смертью. Но в советский период в творчестве писателя взяла верх самоцензура и он решил не публиковать часть своих произведений", - отметил собеседник.



"Садриддин Айни писал исключительно на фарси, но некоторые его романы и стихотворения написаны на узбекском языке персидской вязью", - сказал Абдухолик Набави, перебирая обнаруженные рукописные тексты писателя. Собеседник процитировал отрывок стихотворения, в котором писатель обращается к Богу:

Аҳвол вахим аст, Худое, мададе кун,

Олом азим аст, Худое мададе кун...

Бо ин ҳама ғам чора ҳамин аст, ки гӯям:

Аллоҳ карим аст, Худое мададе кун...



Между тем Мубашшир Акбарзод, научный исследователь Института языка и литературы Академии наук Таджикистана, сообщил, что в самое ближайшее время в свет выйдет второе издание собрания сочинений Садриддина Айни, состоящий как минимум из 22 томов. С этой целью группа исследователей была направлена в личный архив Садриддина Айни, чтобы обнаружить ранее неопубликованные его произведения.

"Мы даже сравнили опубликованные стихи Айни с его рукописями, обнаружили много различий, поэтому в новый сборник войдут произведения писателя в оригинале. Нужно сказать, что среди стихотворений Садриддина Айни, который следовал поэтическому стилю классической поэзии, были обнаружены строки, посвященные любимому человеку, а не любимой. Это известный прием в классической поэзии", - сказал собеседник.

Садриддин Айни родился 15 апреля 1878 года в Бухаре. Его жизненный путь окончился 15 июля 1954 года, когда писателю шел 76-й год. Он был основаиелем таджикской советской литературы и в его честь были названы районы и улицы. 8 сентября 1998 года указом президента страны Садриддину Айни было присвоено звание Героя Таджикистана. По мнению наблюдателей, Айни принимал участие в установлении советской власти в Бухаре, доказал существование самостоятельной таджикской нации, ее истории и культуры в своем споре с пантюркистами.