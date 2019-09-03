"Геополитика". Новая книга Николая Старикова. Анонс презентации на ММКВЯ 5.09

00:33 05.09.2019

05/09

18:00–18:45

Взрослым

Встреча с автором / презентация книги



Московская международная книжная ярмарка приглашает вас на судьбоносную встречу с российским общественным и политическим деятелем, популярным писателем-документалистом, блогером и публицистом - Николаем Стариковым.



● Волнуетесь о своем будущем?

● Интересуетесь политическими и экономическими новостями?

● Неравнодушны к судьбе России?

● Интересуетесь, почему политические деятели, вожди, цари прошлого поступали так, а не иначе?

● Или просто хотите разбираться в мировой политике, чтобы ясно понимать к чему мы движемся, что делать и как обезопасить свои кошельки?



Ответили "да" хотя бы один раз - тогда вам к нам, на презентацию нового бестселлера Николая Старикова о реальных событиях, меняющих мир и нашу жизнь, описанных простыми словами, на конкретных примерах.

Эксмо