 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Четверг, 05.09.2019
01:13  Удар по кошельку: почему остановить маховик торговой войны не удастся
01:00  Профессор Катасонов: Путину пора отправлять своих министров на медкомиссию
00:40  Китайская система социального кредита: традиции и технологии
00:37  Диалектический реализм как мировоззрение. Почему России нельзя отказываться от советского идейного наследия, - Даян Джаятиллека
00:33  "Геополитика". Новая книга Николая Старикова. Анонс презентации на ММКВЯ 5.09
00:04  Архивисты нашли более 30 ранее неизвестных стихотворений классика тадж-литературы Айни
00:02  Свобода маневра. Россия на Ближнем Востоке: о пользе внеблоковой вовлеченности, - М.Ходынская-Голенищева

Среда, 04.09.2019
22:01  Новым губернатором (полпредом правительства) Нарынской области Киргизии назначен Эмиль Алымкулов
21:48  В Ходженте схвачен беглый тадж-банкир Уроков
20:59  Постпредом Казахстана в ООН поедет Жанар Айтжанова
20:53  Узбекистан. Собаки и Нелюди, - Б.Мусаев
20:47  Казахстан послал новых послов: Бакаева в Швейцарию, Алимбаева - в Индию
20:04  Златоуста Кличко высадили из кресла мэра Киева
19:26  Кормилец! КазСпортсмены дружно поют осанну старшему зятю Кулибаеву
19:23  США расширили санкции по Ирану
19:09  Сайт кыргызской СДПК подвергся хакерской атаке. Кому он нужен?
17:32  ДалиЙаду? Скоропостижно скончалась ничем не болевшая сестра Юли Тимошенко
16:58  России и Китаю есть что противопоставить коллективному Западу, - А.Шарковский
15:56  Багдад начал переговоры о покупке у России С-400
14:34  "Дети сейчас другие", - интервью самого коррумпированного казминистра - минобраза Аймагамбетова
11:26  Золотая Орда – золотая колыбель: истоки казахской государственности и современность, - Т.Козырев
11:24  На востоке Туркменистана пропала мука и подорожал хлеб. Лебап сосет лапу...
11:18  Тушить страсти в Жанаозен срочно послан новый аким. Туркменский уроженец Ибагаров
11:16  Казахский Жанаозен продолжает митинговать против засилья китайцев
11:09  Запад пиарит Зеленского как символ новой политической эпохи и элиты в СНГ
11:06  После пинка от Путина Греф тут же нарисовался в утонувшем Тулуне. Дед Мазай и зайки
10:49  Лихо мотаем РосБюджет. Ежегодно "Школа Газпром" в Киргизии будет платить за аренду более 20 миллионов сомов
10:41  Уволена КирМинобраз Гульмира Кудайбердиева
10:03  "Любовь моя плывет!".. Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева написала стихотворение, посвященное озеру Иссык-Куль
10:01  На кого опереться Кырпрезиденту? - А.Биялинов
09:55  УзбКомитет по делам религии возглавил чекист Абдугафур Ахмедов. Как в старые добрые времена...
09:53  КырПравительство отрицает продажу канадским золотоискателям заповедника Сары-Чат. Врут?
09:47  В Жогорку Кенеше КР новый постпред КырПравительства - экс-министр труда Абытов
09:17  Открывается ММКВЯ-2019. Сегодня Юрий Поляков презентует - "Веселая жизнь, или секс в СССР" (анонс)
09:14  Итоги выборов на востоке Германии: бывшая ГДР восстает против засилья мультикультурализма
09:12  Пиар для дураков. В Астрахани во второй раз открылась первая туркменская школа
08:57  Разруха в умах и непогода над Флоридой. Несколько слов о польском абсурде, - И.Шумейко
08:26  Индия и Россия запускают общее производство вертолетов, - Le Monde
08:25  Китай или Европа: Россия должна сделать выбор, - Рено Жирар
08:01  Миллиарды кубометров воды из кыргызской Токтогулки тупо сливают в Казахстан - Р.Умбеталиев
07:59  О чем звонит польский колокол? Память и предупреждение, - Д.Седов
07:58  Всемирный Банк обвинил "Таджик Телеком" в сознательном вредительстве
00:47  Через тернии к миру. Сирийский кризис и его последствия, - Александр Аксененок
00:40  Вышла в свет книга Валерия Коровина "Геополитика и предчувствие войны"
00:36  Танкерная война. Версия 2.0? Американо-иранские противоречия в Ормузском проливе, - П.Гудев
00:28  Афганская армия разгромила талибов под Кундузом и Пули-Хумри, - А.Серенко
00:25  Неверный поворот глобализации. Как он сказался на Америке, - Дани Родрик
00:23  Боевики в Идлибе срывают перемирие, - Вл.Мухин
Вторник, 03.09.2019
22:56  Самоуничтожение американской власти, - Фарид Закария
21:34  Израиль готовится к военному сценарию в Ливане, - И.Субботин
21:12  Бишкекские озера стали болотами. А ведь люди так любили там отдыхать