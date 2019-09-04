Археологи сообщили о сенсации: на Алтае найдено древнейшее изображение животного (лошади)

07:53 05.09.2019

Фигурку лошади археологи откопали в Денисовской пещере



Самое древнее в мире изображение животного возрастом 50 тысяч лет найдено в Денисовской пещере на Алтае. Совершенно целую фигурку лошади из бивня мамонта нашли сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в начале августа.



Как сообщили "МК" в институте, лошадка размером не больше 5 сантиметров в длину была найдена в 11-м слое пещеры, в Южной ее галерее. Чтобы откопать ее, археологам пришлось углубиться на 2,5 метра от поверхности.



Коричневатая фигурка поразила ученых своей целостностью, тщательной отделкой, гладкой шлифовкой. Аналогичные фигурки животных такого возраста на Алтае еще не находили никогда. Впрочем, как и во всем мире. Самыми древними изображениями животных до последнего времени считались изображения животных западно-европейских ориньякской и граветтской культур, датируемых не позднее 33 тысяч лет (их раскопки ведутся во Франции). Таким образом, найденная в пещере древних людей - денисовцев - фигурка лошади является старейшим в мире изображением животного и относится к эпохе верхнего палеолита, датируемого 45–50 тысячами лет. Она свидетельствует о высоком уровне материального и духовного развития древних жителей Алтая.

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Наталья Веденеева