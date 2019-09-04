Власти Гонконга закручивают болты. Никакой пощады мятежникам

07:54 05.09.2019

Мэру Гонконга отказали в запросе об отставке

Полный облом для сторонников колониализма, в том числе и в нашей стране



Прямо сейчас закончилась прямая трансляция ее выступления. Выводы делает ТГ-канал "Майор и Генерал".

- никакой амнистии участникам массовых беспорядков не будет.

- никакой "независимой комиссии" по расследованию действий полиции не будет.

- Пекин вновь подает законопроект об экстрадиции в октябре.

Полный облом для сторонников колониализма, в том числе и в нашей стране.

Так как даже внутренняя политика в большинстве стран мира давно уже часть единой глобальной системы (теория заговора тут не при чем, это не чья-то субъективная воля, а объективная и малоуправляемая, но реальность) , то этот эпик-фейл плохих парней в Гонконге должен порадовать людей доброй воли везде, в том числе и у нас в России.