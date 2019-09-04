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Заповедник дикости. Из Киргизии уходят последние инвесторы, - В.Панфилова
08:01 05.09.2019

В парламенте обеспокоены оттоком капитала из республики

Президент Сооронбай Жээнбеков обещал превратить Киргизию в инвестиционный рай.

Депутаты парламента Киргизии в ходе очередного заседания подняли вопрос об инвесторах, которые уходят из страны. Министр экономики Санжар Муканбетов заявил, что ведомство работает над этой проблемой. Коррупция, недействующие законы и безответственность – основные причины бегства иностранных бизнесменов.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в одном из интервью пообещал "превратить республику в инвестиционный оазис". Прошел год. Ситуация только ухудшилась. В стране произошло несколько конфликтов, связанных с недовольством местного населения инвесторами, разрабатывающими месторождения. Последний случился в начале августа на месторождении "Солтон-Сары" (подробнее см. "НГ" от 06.08.19).

По данным Национального статистического комитета, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Киргизию составлял 851,7 млн долл., а в 2019-м – 569,8 млн. долл. Парламентарии обеспокоены оттоком капитала. До конца года ситуация может ухудшиться.

Депутат Руслан Казакбаев в среду в ходе заседания парламента спросил министра экономики Санжара Муканбетова, известно ли ему, что из республики уходят инвесторы. Чиновник ответил, что министерство работает над этим вопросом, сообщило агентство 24.kg.
Ранее власти сообщали, что инвестиционный климат в Киргизии они улучшат за счет эффективного госуправления, ужесточения борьбы с коррупцией, а также за счет минимального вмешательства госструктур в дела бизнеса и стимулирования малого и среднего бизнеса.
Однако инвесторы жалуются на бюрократию при получении разрешительных документов, коррупцию и даже невозможность получить прибыль. Президент бизнес-ассоциации ЖИА Темирбек Ажыкулов считает, что, прежде чем привлекать новых инвесторов, правительству надо научиться защищать их. "Самое главное условие для привлечения и повышения инвестиций в страну – защита уже вложенных. Необходимы гарантии этим инвестициям. Не следует чинить барьеров при освоении инвестиций. Это основное. Объем самого рынка, условия и механизмы можно назвать второстепенными моментами. Также важно, насколько либерально и стабильно наше законодательство", – цитирует Би-би-си Ажыкулова.
Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов сказал "НГ", что в большом масштабе инвесторы в Киргизию еще не приходили, поэтому говорить о массовом оттоке рано. По его словам, иностранный бизнес идет в отрасли, где можно заработать быстрые деньги. Это транспорт и связь. Нужно обратить внимание на то, что инвесторы, судя по тому, какие у них возникают проблемы, не до конца или вообще не проводят анализ ситуации в стране, в которой собираются работать. В частности, им неизвестно, какие правила и понятия там действуют.

Эксперт назвал несколько причин, по которым инвестор не идет в Киргизию или уходит из страны. По словам Орлова, в Киргизии расходы на обустройство могут превысить будущие дивиденды в силу ряда причин, включая климатические условия и непростые взаимоотношения с местным населением и властью.

"Во-первых, нет внятных правил игры, они все время меняются. Законы есть, но они не работают. Потому что нет системы контроля за их исполнением. Нужна персонификация за неисполнение того или иного закона. Во-вторых, инвестору нужно научиться работать с информацией", – полагает Орлов. По его мнению, потенциальные инвесторы плохо знакомы с местными реалиями. "Им порой кажется, что стоит занести чемодан-другой денег, и у них все получится. А между тем ситуацию перед входом на рынок надо изучать досконально: провести не просто маркетинговое исследование рынка, но и политический и геополитический анализ страны и региона. Практика показала, что одними деньгами ничего не сделаешь. Есть законы рынка, а есть околорыночные правила, которые иногда гораздо важнее и сложнее законов рынка", – отметил эксперт.

По словам Орлова, гарантии правительства – не истина в последней инстанции. "Даже подпись президента у нас ничего не значит. Работать надо начинать не сверху вниз, а снизу вверх. И что немаловажно, нужно договариваться с местным сообществом. А когда местное сообщество выпадает из процесса, происходят конфликты по типу последнего в "Солтон-Сары". Местное сообщество – такой же участник переговорного процесса, как инвестор и власть – центральная и местная", – подчеркнул Орлов.
Что же касается нестабильной политической ситуации в Киргизии, на которую часто указывают как на основную причину оттока инвестиций, то китайские инвесторы, например, хорошо работают в Афганистане, странах Африки. "Стабильность в стране важна, но она не определяющая", – сказал эксперт.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
04.09.2019

Источник - ng.ru
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