Север Афганистана готовится к восстанию. В Панджшере создают независимый антиталибский фронт

08:03 05.09.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

4.09.19



Политика Вашингтона и официального Кабула скоро столкнется с сопротивлением в Афганистане. Лишним признаком стало запланированное на 5 сентября создание отдельного политического движения на севере страны, которое возглавит сын влиятельнейшего полевого командира и бывшего министра обороны Ахмада Шаха Масуда. Ахмад Масуд-младший уже дал понять, что вряд ли поддержит ожидающиеся договоренности США и "Талибана" (группировка запрещена в РФ). По его словам, диалог только поощряет террористов, а талибам необходимо создать противовес.



О том, что новое политическое движение будет запущено в провинции Панджшер 5 сентября, Масуд-младший объявил в интервью Agence France-Presse. Панджшерская долина считается символом сопротивления движению "Талибан".

Во многом это заслуга Масуда-старшего, который в сентябре 1996 года вместе со своими силами отступил в этот район после перехода Кабула под контроль талибов и не дал пройти боевикам дальше на север. Еще в то время, когда в Афганистане находились советские войска, в Панджшере Масудом-старшим был создан удобный оборонительный район, который в течение долгого времени выдерживал широкомасштабные наступательные операции со стороны советских и афганских правительственных сил. Военные заслуги принесли Масуду-старшему прозвище "лев Панджшера".



Несмотря на то, что "панджшерский лев" был убит террористом еще в 2001 году, его фигура до сих пор имеет культовое значение для Афганистана. Его соратники по антиталибской коалиции "Северный альянс" остаются востребованными в политической жизни республики. Это отлично понимает и Масуд-младший, который вернулся в родную страну в 2016 году с четким намерением изменить политический ландшафт. Похоже, сейчас выступление 30-летнего политика в Agence France-Presse спровоцировано главным образом тем, что переговорный процесс в Катаре, который ведут США и талибы, находится на финальной стадии и Вашингтон близок к тому, чтобы вывести иностранный контингент из Исламской Республики.

Масуд-младший говорит, что потенциальное соглашение опасно для Афганистана. И на это есть множество причин. "Это не афганский процесс, – говорит Масуд-младший, комментируя катарские переговоры. – Это происходит только между Америкой и талибами". По его мнению, резкий вывод иностранных войск может привести к разрушению афганской системы безопасности. Молодой политик утверждает, что различные силы в Панджшере и в других провинциях Афганистана уже вооружаются и готовятся к будущему без иностранных войск. "К сожалению, правительство неспособно продолжать борьбу с талибами", – констатирует сын бывшего лидера "Северного альянса". Он полагает, что представителям официального Кабула мешают коррупция и отсутствие управленческих навыков. В связи с этим Масуд-младший планирует создать свою коалицию, которая будет противостоять боевикам "Талибана" как в политическом, так и в военном планах.



"Я действительно надеюсь, что афганцы никогда не увидят еще одного кровопролития", – говорит Масуд-младший. Но если это произойдет, говорит молодой политик, то в Афганистане есть сотни тысяч молодых людей, которые готовы взяться за оружие. "Если мы не будем вести процесс, который распределит власть между всеми, децентрализует Афганистан, мы не сможем решить проблем", – говорит он. А примирение с талибами даст боевикам чувство победы. "Мы даем надежду террористическим группам по всему миру", – уверен Масуд-младший. Он считает, что США слишком быстро пошли на уступки талибам, исключив из процесса другие афганские политические силы.



"Военно-политическое объединение "Северный альянс", значительную роль в котором играли непуштунские группы, было сформировано во второй половине 1990-х годов как ответ на экспансию движения "Талибан", – напомнил в разговоре с "НГ" директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Талибы на тот период контролировали значительную часть Афганистана и имели тесные союзнические связи с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ. – "НГ"). После гибели лидера "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, которая случилась за два дня до 11 сентября 2001 года, а затем Бурхануддина Раббани (экс-президента страны. – "НГ") альянс постиг кризис".



Эксперт обращает внимание на то, что среди новых лидеров не нашлось политика, который был бы способен собрать широкую коалицию. По его словам, внутри "Северного альянса" началась конкуренция, которая привела к ослаблению блока.

"Однако еще больше он ослаб в результате программы западной коалиции по разоружению вооруженных формирований, которая завершилась в 2004 году, – говорит Нессар. – Сегодня значительная часть бывших полевых командиров альянса, по-прежнему пользующихся авторитетом населения, недовольна лидерами, которые не смогли их защитить. В связи с этим идея восстановления "Северного альянса" востребована, особенно на севере Афганистана. Она востребована и на региональном уровне. Ведь талибы воевали против северян еще до прихода сил НАТО в Афганистан, и они до сих пор их рассматривают в качестве своих противников. Поэтому с учетом того, что, вероятно, талибы в будущей политической жизни страны будут играть определенную роль, консолидация северян могла бы сыграть ключевую роль в балансе сил".



По словам аналитика, реставрация "Северного альянса" – в случае роста исходящей с территории Афганистана террористической угрозы – могла бы стать ключевым элементом системы региональной безопасности, как и в 1990-е годы. По мнению Нессара, в своей новой версии "Северный альянс", вероятно, попытается дистанцироваться от договоренностей, к заключению которых близки США и талибы. Если содержание документа будет хотя бы частично свидетельствовать об установлении в Афганистане порядков, которые уже долгое время хочет насадить "Талибан", это приведет только к увеличению мощи нового политического движения, предполагает эксперт.