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Мифы Кашмира. Индия зажата между Китаем и Пакистаном, - Брахма Челлани
08:08 05.09.2019

Индия зажата между двумя ядерными союзниками, которые регулярно бросают вызов фундаментальным международным правилам и нормам, отмечает автор. По его мнению, до тех пор, пока Китай и Пакистан не прекратят попытки подорвать территориальный суверенитет штата Джамму и Кашмир, у Индии не будет иного выбора, кроме как принять меры для своей защиты.

НЬЮ-ДЕЛИ - Недавнее решение правительства Индии отменить особый полуавтономный статус Кашмира вызвало опасения, что может начаться очередной конфликт с Пакистаном из-за этой спорной территории. Но для понимания значения событий, разворачивающихся в Кашмире (в этой крайне милитаризированной, геополитической пороховой бочке, расположившейся на перекрестке центральноазиатских путей), необходимо развеять множество мифов и ложных представлений, которые существуют вокруг него.

Первый миф связан с самим названием. В сообщениях прессы акцент делается на "Кашмирском регионе", но не отмечается, что Кашмир - это лишь маленькая часть затрагиваемой территории, которая называется Джамму и Кашмир и включает в себя также огромные территории Ладакха и Гилгит-Балтистана.

Кроме того, определение Джамму и Кашмира как региона с "мусульманским большинством" не отражает степени его этнического, культурного и религиозного многообразия. В Кашмире большинство населения действительно составляют мусульмане, но в Джамму - индуисты, а огромный, редконаселенный Ладакх является традиционно буддистским. Гилгит-Балтистан также в основном является мусульманским, а если точнее - шиитским (хотя правительство Пакистана десятилетиями поощряет переселение в этот район мусульман-суннитов, чтобы они постепенно сформировали там большинство).

Жители Джамму и Кашмира, говорящие на кашмирском языке (кошур), сконцентрированы в основном в Кашмирской долине, которая находится под управлением Индии и очень плотно населена, в основном мусульманами-суннитами. Эта долина стала рассадником поддерживаемых Пакистаном джихадистов, которые воют за создание Исламского эмирата. В начале 1990-х годов джихадисты провели быструю и кровавую кампанию этнических чисток, которая вынудила покинуть эту территорию практически все местное индуистское сообщество. С тех пор исламисты систематически заменяют синкретические традиции долины культурой ваххабизма/салафизма.

Еще одно часто встречающееся ошибочное представление - за контроль над Джамму и Кашмиром спорят только Индия и Пакистан. В реальности же этот регион разделен между Индией (она удерживает 45% его территории), Пакистаном (контролирует 35%) и Китаем (оккупирует 20%).
Только Индия претендует на весь этот регион, как собственно и должно быть: княжеский штат Джамму и Кашмир законно вошел в состав страны в соответствии с "Актом о независимости Индии" 1947 года, который разделил Британскую Индию на две независимые страны - Индию и Пакистан. (И поэтому идея, будто, отменив специальный статус Кашмира, Индия фактически "аннексировала" эту территорию, является всего лишь очередным мифом). Пакистанская и китайская части Джамму и Кашмира фактически представляют собой добычу, доставшуюся после нескольких агрессивных войн, которые Пакистан и Китай развязали против Индии в период с конца 1940-х годов до начала 1960-х.
Но Пакистан и Китай, два реваншистских государства, не просто намерены удерживать контроль над уже захваченными территориями; они хотят захватить еще больше. Асимметричные боевые действия Пакистана с использованием терроризма направлены на установление контроля над Кашмирской долиной. (Военные конфликты с Индией, начатые Пакистаном в 1965 и 1999 годах, не привели к приросту его территории). Китай, со своей стороны, претендует на несколько управляемых Индией участков Ладакха, осуществляя тихие, очень постепенные, но все более частые территориальные вторжения.

Проблема Джамму и Кашмира портит отношения обеих стран с Индией, но она же скрепляет их давние, двусторонние стратегические связи. В 1963 году Пакистан уступил Китаю часть своей территории в регионе Джамму и Кашмира после того, как Китай оккупировал в Ладакхе плато Аксайчин, сопоставимое по размерам со Швейцарией. Это единственный случай, когда одна страна отдала другой стране значительную часть территории, которую она перед этим захватила в войне с третьей страной (с Индией в 1948 году).

Сегодня в удерживаемой Пакистаном части Джамму и Кашмира размещены тысячи солдат Народно-освободительной армии Китая. Иными словами, Китай не только контролирует собственный участок Джамму и Кашмира, который обеспечивает важнейшую связь между Синьцзяном и Тибетом, но и пользуется "экономическим коридором", пролегающим через удерживаемую Пакистаном территорию Джамму и Кашмира, до контролируемого китайцами же пакистанского порта Гвадар. Этот коридор соединяет наземный и морской маршруты в китайской программе "Пояс и путь".
Китай и Пакистан лицемерно протестуют против отмены Индией особого статуса Джамму и Кашмира, хотя ни одна из этих стран не предоставила никакой автономии населению, проживающему в их частях этого региона. Более того, именно постоянная поддержка Пакистаном терроризма в регионе вынудила Индию пойти на данные изменения, которые позволят федеральному правительству взять на себя больше ответственности за безопасность в Джамму и Кашмире.

Новая структура Джамму и Кашмира (собственно Джамму и Кашмир стали союзной территорией с избираемой законодательной властью, а Ладакх - территорией, управляемой напрямую центральным правительством Индии) призвана как раз разделить ситуацию с территориальными спорами в этом регионе, что укрепит возможности Индии противостоять агрессии со стороны Китая или Пакистана. Данные изменения были одобрены подавляющим большинством депутатов парламента Индии.
Однако критики за рубежом осудили этот шаг, а также попытки Индии обеспечить безопасность на время потенциально беспокойного переходного периода. Но следует отметить, что Индия предоставляет прессе свободный доступ на свою часть территории Джамму и Кашмира, в то время как Пакистан требует от иностранных журналистов получения "сертификата об отсутствии возражений", одобренного военными. А Китай вообще не разрешает иностранной прессе посещать свой участок Джамму и Кашмира. Да, конечно, это трудная пора для местного населения: в предоставлении услуг связи и интернета наблюдаются перебои, кое-где фактически введен комендантский час, а в регион прибыли тысячи солдат. Но эти меры стали ответом на присутствие значительного количества поддерживаемых Пакистаном террористов. Если Пакистан прекратит свою дестабилизирующую деятельность, тогда Индии не нужно будет поддерживать такой силовой контроль в Джамму и Кашмире.

Факт заключается в том, что Индия оказалась зажата между двумя союзными между собой странами, которые обладают ядерным оружием и регулярно нарушают фундаментальные международные правила и нормы, в том числе принцип уважения существующих границ и территориальной целостности. До тех пор пока Китай, самый могущественный в мире авторитарный режим, и Пакистан, превратившийся в мекку джихадистского терроризма, не сменят курс, у Индии не будет иного выбора, кроме как предпринимать необходимые шаги для самозащиты.

Брахма Челлани, профессор стратегических исследований Центра политических исследований в Нью-Дели и научный сотрудник Академии Роберта Боша в Берлине, является автором девяти книг, в том числе "Азиатский Джаггернаут", "Вода: новое поле битвы в Азии" и "Вода, мир и война: противостояние глобальному водному кризису".

Project Syndicate (США):

Оригинал публикации: Myths of Kashmir
Опубликовано 02/09/2019

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567660080
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