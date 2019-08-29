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„Гена гомосексуализма" не существует. Пидаров можно и нужно лечить и наказывать, - "Nature"
08:22 05.09.2019

Исследование почти полумиллиона геномов выявило пять ДНК-маркеров, связанных с сексуальным поведением, однако сам по себе ни один из них не определяет сексуальность человека. Результаты показывают, насколько сложна человеческая сексуальность. Трудность для исследователей заключается еще и в том, как разъяснить нюансы столь деликатной темы широкой публике.

Масштабное исследование генетической природы человеческой сексуальности: "гена гомосексуализма" не существует (Nature, Великобритания)
СМИ о ЛГБТ

Крупнейшее на сегодняшний день исследование генетических основ сексуальности выявило в геноме человека пять маркеров, связанных с однополым сексуальным поведением, однако ни один из них не может считаться надежным показателем сексуальности.
Результаты исследования опубликованы 29 августа в журнале "Сайенс" (Science) и основываются на генетических данных почти 500 тысяч человек. Они созвучны выводам более ранних исследований меньшего охвата и подтверждают подозрения многих ученых: хотя сексуальные предпочтения отчасти и обусловлены генетически, ни один ген не имеет определяющего влияние на ориентацию.

"Никакого „гена гомосексуализма" не существует", - говорит ведущий ученый Андреа Ганна (Andrea Ganna), генетик из Института Броудов в Кембридже, штат Массачусетс, при Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете.

Ганна и его коллеги заключили, что до 25% сексуального поведения объясняется генетикой, а остальное - результат влияния среды и культуры. Подобные оценки ранее приводились в менее масштабных работах.
"Это серьезное исследование", - считает Мелинда Миллс (Melinda Mills), социолог из Оксфордского университета, Великобритания, которая изучает генетические основы репродуктивного поведения.

При этом она предупреждает, что выводы не отражают всего человечества, - это признают и сами авторы. Львиная доля геномов поступила от исследовательской программы UK Biobank и компании в области так называемой потребительской генетики 23andMe, чья штаб-квартира находится в Маунтин-Вью, штат Калифорния. В их базах данных хранится генетическая информация и медицинские карты преимущественно возрастных лиц европейского происхождения. Участникам UK Biobank на момент проведения исследования было от 40 до 70 лет, а средний возраст клиентов в базе данных 23andMe составляет 51 год.

Авторы исследования также отмечают, что в соответствии с условиями соглашения о генетическом анализе, они не включали людей, чей биологический пол расходится с сексуальной самоидентификацией. В результате за бортом исследования остались сексуальные и гендерные меньшинства (ЛГБТ-сообщество), такие как транссексуалы и интерсексуалы.

Нужно больше данных

Ученые давно полагают, что сексуальная ориентация по крайне мере частично обусловлена сексуальной ориентацией. Исследования 1990-х годов показали, что сексуальная ориентация идентичных близнецов совпадает чаще, чем у разнояйцевых близнецов или тем более сводных братьев и сестер. Другие же заключили, что определенный сегмент Х-хромосомы - так называемая область Xq28 - неким образом связан с сексуальной ориентацией биологических самцов. Впоследствии, однако, в этих выводах усомнились.

Все эти исследования, отмечает Миллс, имели крайне ограниченную выборку, и к тому же в них преобладали мужчины. Таким образом, ученые вполне могли пропустить целый ряд генетических вариаций, так или иначе связанных с сексуальной ориентацией.

В своем недавнем исследовании Ганна и его коллеги использовали метод общегеномного анализа (GWAS), просмотрев ДНК сотен тысяч людей на предмет "однобуквенных" изменений или однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Принцип такой: если у людей с общими характеристиками совпадают SNP, то есть вероятность некой взаимосвязи.
Исследователи разделили испытуемых на две группы, - одни по собственному признанию имели опыт однополого секса, другие нет, - и провели два расчета. В одном из них они проверили свыше миллиона SNP, чтобы выяснить, демонстрировали ли испытуемые со сходным набором SNP аналогичное сексуальное поведение или нет. Так ученые установили, что от 8% до 25% вариаций сексуального поведения объясняется генетикой.
Во втором исследовании Ганна и его коллеги попытались установить конкретные полиморфизмы, связанные с однополым сексуальным поведением - и нашли пять. Однако даже в своей совокупности они объясняют менее 1% сексуального поведения.
Это говорит о том, что на сексуальное поведение влияет целый ряд генов, множество из которых еще предстоит обнаружить, считает Ганна. По его словам, выявить недостающие варианты поможет выборка большего размера.
При этом Ганна предупреждает, что при прогнозировании сексуальных предпочтений опираться на полиморфизмы нельзя, потому что ни один ген сам по себе не определяет ориентации.

Все сложно

Хотя исследователям удалось выявить некоторые полиморфизмы, участвующие в однополом сексуальном поведении, как именно работают различные генетические варианты, они могут лишь догадываться. Как объяснил Ганна, один из них близок к гену, связанному с запахом и играет некую роль в сексуальном влечении. Другой связан с облысением по мужскому типу, которое обусловлено уровнем половых гормонов. Это позволяет предположить некую связь с однополым сексуальным поведением.
Результаты показывают, насколько сложна человеческая сексуальность, считает Ганна. Трудность для исследователей заключается еще и в том, как разъяснить нюансы столь деликатной темы широкой публике.
Чтобы наилучшим образом донести результаты исследования до общественности и обезопасить себя от неверных трактовок, исследователи вели работу с защитниками интересов ЛГБТ-сообщества и специалистами в области научной коммуникации. Для этой цели они запустили сайт, где результаты со всеми их оговорками излагаются деликатным языком в доступной форме, не перегруженной научным жаргоном.

Юэн Бирни (Ewan Birney), генетик и директор Европейского института биоинформатики в Кембридже, Великобритания, приветствует проделанную работу. "Они, можно сказать, прошли минное поле", - считает он.
Хотя некоторые исследователи и поборники ЛГБТ могут усомниться в целесообразности такого рода исследований, Бирни считает их крайне важными. Вокруг однополых сексуальных отношений проведено немало социологических исследований, но тема эта невероятно сложна, считает он. Пора повести дискуссию с точки зрения биологии, считает Бирни.

Джонатан Ламберт (Jonathan Lambert)
Nature, Великобритания
Оригинал публикации: No ‘gay gene": Massive study homes in on genetic basis of human sexuality
Опубликовано 29/08/2019

Источник - inosmi.ru
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