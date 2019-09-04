За счет внедрения казахстанско-китайских проектов в РК создано 20 тысяч рабочих мест, - вице-премьер Касымбек

08:48 05.09.2019

Все это новые проекты, речи о переносе "грязных" заводов или старых из страны в страну не идет.



Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек прокомментировал ситуацию вокруг строительства китайских заводов на территории Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.



- Я хотел бы сказать, что на сегодняшний день у нас 55 совместных казахстанско-китайских проектов, которые мы планируем в рамках индустриализации реализовать, - пояснил он на пресс-конференции в правительстве.



При этом Касымбек отметил, что это абсолютно новые проекты.



- Звучат претензии, что эти заводы, новые проекты являются "грязными", во-первых. Во-вторых, это старые проекты, которые переносятся на территорию РК. Официально хочу заявить, что ни одного старого или переносимого на территорию Казахстана завода нет. Все эти проекты являются новыми, - подчеркнул замглавы Кабмина.



В качестве примера он привел некоторые из них.



- Могу перечислить конкретно по каждому проекту. Буквально недавно в районе Капчагая открылась электростанция альтернативной энергетики - солнечная энергетика. 30 человек работают, все граждане Казахстана, абсолютно новое производство - это альтернативная энергетика. Мы к ней будем переходить. Сегодня в Казахстане до конца года будет уже 1000 мегаватт производится за счет ветра и солнца. Это мировой тренд и мы здесь отказаться не может. И так далее по каждому предприятию могу подробную информацию дать, - добавил он.



По его словам, вся эта информация есть на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



- Эта информация есть в сетях, есть на сайте МИИР, по крайней мере, два года назад она публиковалась. Никаких секретов здесь нет. Еще раз хочу подчеркнуть, это новые технологии, никаких "грязных" предприятий или старых предприятий, которые переносятся с территории одной страны на другую, нет. Все предприятия являются новыми. В целом, мы планируем в рамках этих предприятий создать до 20 тысяч новых рабочих мест, - заключил Касымбек.



Оксана Скибан, Нур-Султан