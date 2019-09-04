Более 2000 флагов украли за ночь в Ташкенте. Сумма ущерба - 142,6 млн сумов

09:21 05.09.2019

В ночь празднования Дня независимости были похищены более 2000 флагов Узбекистана, установленных на улицах Ташкента. Сумма ущерба составила 142,6 млн сумов.



Ко Дню независимости на улицах Ташкента были установлены 6852 государственных флага Узбекистана. В ночь празднования 2037 из них были похищены, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе столичного хокимията.

В частности, в Бектемирском районе был сорван 71 флаг, Мирабадском - 207, Алмазарском - 87, Сергелийском - 123, Учтепинском - 76, Яшнабадском - 60, Чиланзарском - 560, Шайхантахурском - 512, Юнусабадском - 112, Яккасарайском - 229.

Цена каждого флага - 70 тысяч сумов, отметили в хокимияте. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного за одну ночь, составила 142,6 млн сумов.

Вечером 1 сентября в социальных сетях распространились фотографии и видео, на которых неизвестные лица снимали флаги со столбов. Кроме того, десятки автомобилей ездили по городу, непрерывно подавая звуковой сигнал и создавая аварийные ситуации на дорогах.