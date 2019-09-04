 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.09.2019
13:06  КазЭкономия. Ликвидация одной квазигосударственной компании позволит сэкономить миллиард тенге. А сколько их всего?
12:13  "Будет только хуже". Почему отставка Кырминобраза ничего не изменит, - А.Бенгард
11:05  Узб. Фармацевтическая свободная экономическая зона "Нукус-фарм" преобразована в СЭЗ "Нукус"
10:57  Мурат Жуманбай стал управляющим директором Казахского "Правительства для граждан"
10:54  Токаев лично полетел в Атырау тушить очаг протеста
10:43  Чем будут заниматься реорганизованные "Казинформ" и "Казконтент"
09:51  Власти Бангладеш переселят 100 тысяч бирманских беженцев мусульман-рохинджа на необитаемый остров

09:43  Министром торговли Туркменистана стал экс-глава Торгово-промышленной палаты Оразмырат Гурбанназаров
09:28  "Дорогу мира" Сох-Риштан опять закрыли. Тупики кыр-узб-"дружбы"
09:21  Более 2000 флагов украли за ночь в Ташкенте. Сумма ущерба - 142,6 млн сумов
09:18  Почему первая программная речь президента Токаева не транслировалась по ТВ в прямом эфире? - Д.Ашимбаев
08:48  За счет внедрения казахстанско-китайских проектов в РК создано 20 тысяч рабочих мест, - вице-премьер Касымбек
08:26  Запад вычисляет вероятность Армагеддона. Грядет ли он, день смерти всех?
08:22  „Гена гомосексуализма" не существует. Пидаров можно и нужно лечить и наказывать, - "Nature"
08:14  Американцы - нация психопатов. Каждый 6-й пьет антидепрессанты, - Джером Групман
08:08  Мифы Кашмира. Индия зажата между Китаем и Пакистаном, - Брахма Челлани
08:03  Север Афганистана готовится к восстанию. В Панджшере создают независимый антиталибский фронт
08:01  Заповедник дикости. Из Киргизии уходят последние инвесторы, - В.Панфилова
07:54  Власти Гонконга закручивают болты. Никакой пощады мятежникам
07:53  Археологи сообщили о сенсации: на Алтае найдено древнейшее изображение животного (лошади)
01:13  Удар по кошельку: почему остановить маховик торговой войны не удастся
01:00  Профессор Катасонов: Путину пора отправлять своих министров на медкомиссию
00:40  Китайская система социального кредита: традиции и технологии
00:37  Диалектический реализм как мировоззрение. Почему России нельзя отказываться от советского идейного наследия, - Даян Джаятиллека
00:33  "Геополитика". Новая книга Николая Старикова. Анонс презентации на ММКВЯ 5.09
00:04  Архивисты нашли более 30 ранее неизвестных стихотворений классика тадж-литературы Айни
00:02  Свобода маневра. Россия на Ближнем Востоке: о пользе внеблоковой вовлеченности, - М.Ходынская-Голенищева
Среда, 04.09.2019
22:01  Новым губернатором (полпредом правительства) Нарынской области Киргизии назначен Эмиль Алымкулов
21:48  В Ходженте схвачен беглый тадж-банкир Уроков
20:59  Постпредом Казахстана в ООН поедет Жанар Айтжанова
20:53  Узбекистан. Собаки и Нелюди, - Б.Мусаев
20:47  Казахстан послал новых послов: Бакаева в Швейцарию, Алимбаева - в Индию
20:04  Златоуста Кличко высадили из кресла мэра Киева
19:26  Кормилец! КазСпортсмены дружно поют осанну старшему зятю Кулибаеву
19:23  США расширили санкции по Ирану
19:09  Сайт кыргызской СДПК подвергся хакерской атаке. Кому он нужен?
17:32  ДалиЙаду? Скоропостижно скончалась ничем не болевшая сестра Юли Тимошенко
16:58  России и Китаю есть что противопоставить коллективному Западу, - А.Шарковский
15:56  Багдад начал переговоры о покупке у России С-400
14:34  "Дети сейчас другие", - интервью самого коррумпированного казминистра - минобраза Аймагамбетова
11:26  Золотая Орда – золотая колыбель: истоки казахской государственности и современность, - Т.Козырев
11:24  На востоке Туркменистана пропала мука и подорожал хлеб. Лебап сосет лапу...
11:18  Тушить страсти в Жанаозен срочно послан новый аким. Туркменский уроженец Ибагаров
11:16  Казахский Жанаозен продолжает митинговать против засилья китайцев
11:09  Запад пиарит Зеленского как символ новой политической эпохи и элиты в СНГ
11:06  После пинка от Путина Греф тут же нарисовался в утонувшем Тулуне. Дед Мазай и зайки
10:49  Лихо мотаем РосБюджет. Ежегодно "Школа Газпром" в Киргизии будет платить за аренду более 20 миллионов сомов
10:41  Уволена КирМинобраз Гульмира Кудайбердиева
10:03  "Любовь моя плывет!".. Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева написала стихотворение, посвященное озеру Иссык-Куль
10:01  На кого опереться Кырпрезиденту? - А.Биялинов
09:55  УзбКомитет по делам религии возглавил чекист Абдугафур Ахмедов. Как в старые добрые времена...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
"Дорогу мира" Сох-Риштан опять закрыли. Тупики кыр-узб-"дружбы"
09:28 05.09.2019

05 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Дорогу Сох - Риштан опять закрыли

Депутат парламента от фракции "Кыргызстан" Кубанычбек Нурматов недоумевает, почему открытую 30 августа в Баткенской области дорогу Сох - Риштан на границе с Узбекистаном опять закрыли.

По его словам, на церемонии присутствовали полномочный представитель правительства в регионе Акрам Мадумаров и глава Ак-Турпакского айыл окмоту Кадамджайского района Алчынбай Торалиев. "Получается, что мы сначала открыли дорогу, объявили, что можно спокойно из Соха въехать в Риштан. Но затем эту трассу сразу перекрыли, и сейчас она закрыта. Я прошу кабмин прояснить этот вопрос", - сказал Кубанычбек Нурматов.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков пояснил ранее СМИ, что дорога еще до конца не открыта. "По этой зоне работы много. Нужно урегулировать вопросы, касающиеся ЕАЭС. В рамках объединения у Кыргызстана есть обязанности по ветеринарной и фитосанитарной безопасности", - отметил он.

До решения этих вопросов мы не можем открыть трассу.
Жениш Разаков

Другой нардеп Жаныбек Бакчиев заявил 24.kg, что тогда вообще непонятно, зачем нужно было проводить церемонию и открывать проезд, если не решен вопрос фитосанитарной безопасности. "Получается, мы взбаламутили соседей", - подчеркнул он.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567664880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева поддержала инициативы ООН о создании сети женских организаций в Центральной Азии и об укреплении потенциала превентивной дипломатии среди молодежи
- Мажилис приступил к работе над новыми законопроектами в соответствии с задачами Послания Президента
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область
- В Казахстане утверждена Дорожная карта по продвижению несырьевого экспорта
- Токаев - не небожитель
- Кадровые перестановки
- Депутаты "Ак жола" добились ликвидации "Астанаэнергосервис", требуют закрыть аналогичные компании-посредники во всех регионах страны и возместить населению расходы на их содержание
- МИИР РК примет ряд мер по снижению стоимости авиабилетов в Казахстане
- Тайны вкладов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  