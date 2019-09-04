"Дорогу мира" Сох-Риштан опять закрыли. Тупики кыр-узб-"дружбы"

09:28 05.09.2019

05 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Дорогу Сох - Риштан опять закрыли



Депутат парламента от фракции "Кыргызстан" Кубанычбек Нурматов недоумевает, почему открытую 30 августа в Баткенской области дорогу Сох - Риштан на границе с Узбекистаном опять закрыли.



По его словам, на церемонии присутствовали полномочный представитель правительства в регионе Акрам Мадумаров и глава Ак-Турпакского айыл окмоту Кадамджайского района Алчынбай Торалиев. "Получается, что мы сначала открыли дорогу, объявили, что можно спокойно из Соха въехать в Риштан. Но затем эту трассу сразу перекрыли, и сейчас она закрыта. Я прошу кабмин прояснить этот вопрос", - сказал Кубанычбек Нурматов.



Вице-премьер-министр Жениш Разаков пояснил ранее СМИ, что дорога еще до конца не открыта. "По этой зоне работы много. Нужно урегулировать вопросы, касающиеся ЕАЭС. В рамках объединения у Кыргызстана есть обязанности по ветеринарной и фитосанитарной безопасности", - отметил он.



До решения этих вопросов мы не можем открыть трассу.

Жениш Разаков



Другой нардеп Жаныбек Бакчиев заявил 24.kg, что тогда вообще непонятно, зачем нужно было проводить церемонию и открывать проезд, если не решен вопрос фитосанитарной безопасности. "Получается, мы взбаламутили соседей", - подчеркнул он.