Власти Бангладеш переселят 100 тысяч бирманских беженцев мусульман-рохинджа на необитаемый остров

09:51 05.09.2019

Власти Бангладеш переселят 100 тысяч мусульман на необитаемый остров

Для них построили город



Около 100 тысяч представителей народа рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы, переселят на необитаемый остров Бхасан Чар, где почти достроили целый город для беженцев - реализация проекта заняла около полутора лет, сообщает ТГ-канал "Железный занавес".

При этом, будущие поселенцы столкнутся со стихийными бедствиями: на плоском острове, находящемся в открытом океане, частые циклоны.



Бхасан Чар появился из моря примерно 20 лет назад, и, как полагают некоторые специалисты, может быть снова затоплен. Многие беженцы им не доверяют: они боятся стихии, а также не хотят быть изолированы от окружающего мира.