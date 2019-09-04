Чем будут заниматься реорганизованные "Казинформ" и "Казконтент"

10:43 05.09.2019

В постановлении также говорится о ликвидации республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития РК.



Правительство Казахстана приняло постановление от 27 августа 2019 года "О некоторых вопросах государственной собственности", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, ТОО "Международное информационное агентство "Казинформ" подлежит реорганизации путем преобразования в АО "Международное информационное агентство "Казинформ".



В свою очередь АО "Международное информационное агентство "Казинформ" реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества "Казконтент".



Основными предметами деятельности общества определены:

- осуществление информационно-публицистической работы в рамках сопровождения государственной политики Республики Казахстан, в том числе по сети интернет, путем оперативного распространения информации, касающейся политической, экономической и культурной жизни страны, а также формирование положительного международного имиджа РК в мировом сообществе;

- оказание консультаций в рамках определения оптимальных методов принятия решений в области инновационных технологий;

- организацию и проведение интернет-конференций, брифингов, пресс-мероприятий и других мероприятий экспертного сопровождения в средствах массовой информации;

- оказание услуг по предоставлению (продаже) рекламного места в сети интернет;

- алгоритмизацию порталов и веб-проектов с использованием систем управления базами данных;

- информационное управление, содержание и поддержку государственных электронных информационных порталов в сети интернет;

- оказание услуг по размещению и переработке данных с учетом использования инновационных средств обработки информации в сети интернет.

В постановлении также говорится о ликвидации республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.