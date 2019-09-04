Токаев лично полетел в Атырау тушить очаг протеста

10:54 05.09.2019

Глава государства посетит одно из нефтесервисных предприятий области.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Глава государства посетит одно из нефтесервисных предприятий области и проведет расширенное совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли Казахстана.

Программа визита также включает участие Касым-Жомарта Токаева в торжественном собрании по случаю 120-летия казахстанской нефти.