Токаев лично полетел в Атырау тушить очаг протеста

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10:54 05.09.2019
Глава государства посетит одно из нефтесервисных предприятий области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.
Глава государства посетит одно из нефтесервисных предприятий области и проведет расширенное совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли Казахстана.
Программа визита также включает участие Касым-Жомарта Токаева в торжественном собрании по случаю 120-летия казахстанской нефти.