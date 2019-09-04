Мурат Жуманбай стал управляющим директором Казахского "Правительства для граждан"

10:57 05.09.2019

Им стал Мурат Жуманбай.



Управляющим директором АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" назначен Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz.

Ранее он работал директором департамента по связям с общественностью АО "ГК "Правительство для граждан".



Жуманбай Мурат родился 18 января 1983 года в Караганде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский гуманитарно-юридический университет с отличием, г. Астана (2004)

· Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе, г. Караганда (2006)

Трудовой стаж:

· Преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень (10.2004-2009);

· Старший инспектор по особо важным делам Пресс-центр АБЭКП (финансовая полиция) (04.2009-03.2010);

· Пресс-секретарь Агентства, начальник Пресс-центр АБЭКП (финансовая полиция) (03.2010-12.2012);

· Советник Председателя - официальный представитель АБЭКП (финансовая полиция) (12.2012);

· Советник Председателя Мажилиса Парламента РК - руководитель Пресс-службы Аппарата Мажилиса РК (2014-2016);

· Главный консультант отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководитель Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК (2016-02.2017);

· Заместитель директора-официальный представитель СЦК МИК РК (02.2017-04.2017);

· Официальный представитель, Советник Министерства по инвестициям и развитию РК (04.2017-11.2017);

· Руководитель Департамента по связям с общественностью ГК "Правительство для граждан" (с 11.2017).