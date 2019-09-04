Узб. Фармацевтическая свободная экономическая зона "Нукус-фарм" преобразована в СЭЗ "Нукус"

11:05 05.09.2019

Создана свободная экономическая зона "Нукус"

Фармацевтическая свободная экономическая зона "Нукус-фарм" преобразована в СЭЗ "Нукус".



Свободная экономическая зона "Нукус-фарм", специализировавшаяся на выпуске фармацевтической продукции, преобразована в свободную экономическую зону "Нукус", сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на указ президента.

Основной задачей СЭЗ "Нукус" определено привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для производства востребованной на внешних рынках импортозамещающей продукции. Срок ее функционирования составляет 30 лет. На территории СЭЗ будут действовать особые налоговый и таможенный режимы.



Участники свободной экономической зоны "Нукус-фарм" смогут получить статус участников СЭЗ "Нукус" без прохождения дополнительных процедур, за ними также сохраняются ранее предусмотренные льготы и преференции.