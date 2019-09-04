КазЭкономия. Ликвидация одной квазигосударственной компании позволит сэкономить миллиард тенге. А сколько их всего?

13:06 05.09.2019

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о грядущей ликвидации АО "Астанаэнергосервис". По словам градоначальника, это позволит сэкономить миллиард тенге в год.



Высвободившиеся средства направят на приобретение снегоуборочной техники: зима в столице как-никак суровая. Всего же в Нур-Султане планируется сократить 10 предприятий квазигосударственного сектора. Ожидаемый экономический эффект от такой оптимизации составит два миллиарда тенге.



Ранее за закрытие этой компании, выполняющей дублирующие функции, ратовали представители партии "Ак жол". Теперь же партийцы требуют закрыть подобные предприятия по всей стране. Соответствующий депутатский запрос они направили в адрес министра нацэкономики Руслана Даленова. В нем народные избранники в числе прочего попросили главу ведомства провести анализ аналогичной ситуации во всех регионах, а также рассмотреть вопрос о возмещении потребителям части коммунальных платежей, шедших на содержание таких посредников.



4 Сентября 2019 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей