КырПарламент дебатирует проект создания в Киргизии "мясного халал-парка". Оголодали оглоеды?

13:53 05.09.2019

На заседании Жогорку Кенеша рассмотрен законопроект о реализации проекта "Мясной халал-парк в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба парламента КР в четверг.



На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели законопроект "О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой, Исламским банком развития, Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования проекта "Мясной халал-парк в Кыргызской Республике", подписанного 6 апреля 2019 года в городе Марракеш, Морокко".

Как отметил министр экономики Санжар Муканбетов, данный проект закона разработан по инициативе министерства экономики Кыргызской Республики в рамках реализации "Концепции развития халал-индустрии в Кыргызской Республике".

В стране официально зарегистрированы и функционируют 296 предприятий по переработке мяса, 90 процентов которых являются мини-предприятиями - предприятиями малой мощности.

"Надо создать или модернизировать действующие скотобойни, и привести их в соответствие с международными стандартами. В этом направлении министерством достигнута договоренность с группой ИБР о совместной разработке ТЭО проекта по строительству современного мясного халал-парка", - добавил министр.

Предполагается, что ИБР для разработки ТЭО выделит $380 тыс., вклад кыргызской стороны составит $50 тыс.

В ходе обсуждения депутаты поднимали вопросы о халал-стандартах, необходимых финансовых средствах на модернизацию убойных цехов.

По данным министра, на модернизацию одного небольшого убойного цеха необходимо от $50 тыс. и выше.

Вопрос об экспорте мяса в арабские страны обозначил депутат Руслан Казакбаев.

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что необходимо особое внимание обратить на качество и безопасность продукции, и предпринять комплексные меры.

Законопроект направлен на голосование в первом чтении.