Эксзамакима Карагандинской области Абишев сурово приговорен за хищение 101 млн тенге к... штрафу в 2 000 МРП

16:19 05.09.2019

Экс-замакима Карагандинской области осужден за участие в предпринимательской деятельности

Абишевым Е. совершено хищение бюджетных средств в сумме 101 млн тг. при поставке инвалидных кресел-колясок в Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области.



Экс-замакима Карагандинской области осужден за незаконное участие в предпринимательской деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы Республики Казахстан.

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Акима Карагандинской области Абишева Ж. и его брата Абишева Е.

Абишев Ж. вопреки запрету, установленному законом, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности через своего брата Абишева Е., предоставляя покровительство его организации.

Абишевым Е. совершено хищение бюджетных средств в сумме 101 млн тг. при поставке инвалидных кресел-колясок в Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

На стадии досудебного расследования Абишевыми возмещен причиненный ущерб и с прокуратурой заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины.



5 сентября т.г. приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды Абишев Ж. осужден к штрафу в размере 2 000 МРП с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Его брат Абишев Е. осужден к 5 годам лишения свободы условно.