ТрубаДуры. Туркменистан уверяет, что завершает поиск средств на ТАПИ

17:00 05.09.2019

Туркменистан вновь заявил, что завершает поиск средств на строительство ТАПИ



Туркменистан и Пакистан договорились завершить финансовое закрытие проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в начале 2020 года, сообщило 4 сентября издание Business Recorder со ссылкой на сотрудника нефтяного подразделения Пакистана.

По данным источника, вопрос строительства ТАПИ обсуждался на недавней встрече между высокопоставленной делегацией из Туркменистана и министром энергетики Пакистана Омар Аюб Ханом в Исламабаде.



В состав туркменской делегации вошли глава консорциума TAPI Pipeline Company Ltd (TPCL) Мухамметмырат Аманов, посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов и менеджер филиала TPCL в Пакистане Батыр Бердиев. Туркменская делегация отметила значительный прогресс, достигнутый в финансировании трубопровода и подчеркнула свое намерение завершить финансовое закрытие проекта в начале 2020 года.

Начало строительства ТАПИ в Пакистане ожидается в следующем месяце.



Business Recorder отмечает, что Туркменистан получил средства на ТАПИ от Азиатского банка развития (АБР) и Исламского банка развития (ИБР), также к строительству газопровода привлечены известные европейские компании.

Напомним, что еще во время прошедшего в Туркменистане в мае 2018 года Международного газового конгресса Мухамметмырат Аманов сообщил, что "Туркменистан близок к успешному завершению поиска средств для финансирования строительства газопровода".

В частности, чиновник заявил, что "финансирование будет успешно завершено в третьем квартале 2018 года, в следующие три-четыре месяца". Для этого компания ведет переговоры с несколькими кредитными агентствами в числе которых итальянское SACE, французское Hermes и греческое ECIO.



Между тем во время прошедшего в конце августа текущего года туркмено-сингапурского бизнес форума, целью которого было привлечение инвестиций в Туркменистан, Сингапуру презентовали проект ТАПИ. Строительство газопровода, заверили туркменские чиновники, имеет "огромные перспективы" и его уже поддержали "международные партнеры и крупные финансовые институты".