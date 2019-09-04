Иранский ультиматум. Как сохранить ядерную программу? - С.Тарасов

18:34 05.09.2019

Брюсселю необходимо предложить Тегерану какой-то новый сценарий или "пакет предложений" для продолжения переговоров по ядерному соглашению. Не исключено, что к этому процессу будут подключаться Россия и Китай, которые заявляют о необходимости сохранять сделку. В таком случае необходимо будет создавать механизмы, которые позволят продолжить сотрудничество с Ираном без опасности попасть под американские санкции.



Как заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи, 5 сентября Иран намерен объявить о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке, если Европейский союз не представит предложений по противодействию санкциям Вашингтона.



По словам Аракчи, Тегеран вернется к реализации ядерной сделки при условии, что европейские страны начнут покупать у него нефть или предоставят ему кредит в размере 15 млрд долларов до конца 2019 года в качестве "предоплаты за нефть". Иранский дипломат также предупредил, что если Запад не согласится, то "процесс сокращения обязательств по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет продолжен". Ранее об этом же говорил и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. По его словам, "Иран продолжит переговоры с европейцами, были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)". Правда, Зариф не обозначил конкретные меры, на которые пойдет Тегеран.



Напомним, что в июле Иран начал обогащение урана выше отметки, которая была согласована в рамках СВПД, объяснив это потребностями своей энергетики. В ответ Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями. Добавим к этому и то, что президент Ирана Хасан Рухани назвал отказ США от всех "незаконных и несправедливых" санкций в отношении его страны условием начала переговоров о нормализации двусторонних отношений. Отметим также, что недавно Зариф побывал в Биаррице, где в тот момент проходил саммит G7. Глава иранской дипломатии прибыл во Францию по приглашению французского президента Эммануэля Макрона, который обсуждал ирано-американский кризис с президентом США Дональдом Трампом. Однако французский проект вывода на прямой диалог Вашингтона и Тегерана провалился.



26 августа, в заключительный день встречи стран - членов G7, американский лидер объявил, что "был бы готов встретиться с Рухани", но "при правильных обстоятельствах". Вот почему сейчас сложно оценивать политическую эффективность иранских ультиматумов. Тегеран и ранее выступал с серьезными заявками, явно обозначая ЕС, что не считает его усилия по созданию отдельных механизмов ведения торговли достаточными, чтобы продолжать выполнение сделки. Но и европейцы тормозят, оказываясь перед угрозой американских санкций. Поэтому попытки Тегерана растащить по разные стороны Вашингтон и Брюссель вели только к успехам тактического свойства, да и то недолговременного характера. Необходимые компромиссы так и не были найдены.

ЕС в целом и Франция, Германия с Великобританией отвергли ультиматум, выдвинутый Ираном по вопросу ядерной сделки. В совместном заявлении глав МИД говорится: "Мы отвергаем любые ультиматумы и остаемся полностью привержены сохранению и полной имплементации СВПД". Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффер Зайберт, частичное нарушение обязательств является неприемлемым. Кстати, одним из первых на решение Тегерана отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: "Иран намерен продолжить свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану получать ядерное оружие. Мы будем продолжать бороться с теми, кто стремится отнять у нас жизнь". Теперь важно понять, к какому варианту действий будет дальше склоняться иранское руководство и как дальше могут развиваться события вокруг этой страны и в регионе в целом.



Пройдена ли во взаимоотношениях между Ираном и европейскими подписантами ядерного соглашения точка невозврата или идет обычный торг? Что-то нам подсказывает, что проблема будет находиться в "подвешенном состоянии" в течение длительного времени. До момента, когда вследствие определенных причин начнет снижаться давление со стороны США. Возможен, но пока только теоретически, также другой сценарий: Россия как страна, которая имеет хорошие отношения с Ираном и Израилем, могла бы содействовать снятию напряженности и повышению предсказуемости в этих очень сложных и болезненных отношениях. А Брюсселю, чтобы выйти из сложного положения, необходимо предложить Тегерану для продолжения переговоров какой-то новый сценарий или "пакет предложений". Не исключено, что к этому процессу смогут подключиться Россия и Китай, которые заявляют о необходимости сохранять СВПД.



В таком случае необходимо будет создать новые механизмы, которые позволят продолжить сотрудничество с Ираном без опасности попасть под американские санкции. Но конкретные меры, которые составят новый шаг ЕС или Тегерана, пока не озвучены. Вопрос о том, удастся ли оставшимся участникам сохранить СВПД, пока открыт. По прогнозам многих экспертов, развал ядерной сделки может нанести серьезный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия, привести к эскалации конфликта Тегерана с Западом, осложнит отношения США и Европы, а также еще больше накалит ситуацию на Ближнем Востоке. Интрига с ядерным соглашением продолжает раскручиваться.



4 сентября 2019

Станислав Тарасов