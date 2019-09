Bloomberg: Путин получает политическую выгоду от сделки ОПЕК+, но экономика замедляется

19:46 05.09.2019

оссийские политические интересы выигрывают от этого соглашения. Но при этом сокращение добычи нефти снижает российский ВВП на половину процентного пункта, считают эксперты банка "Голдман сакс". Тем не менее геополитическое влияние, которое получает Россия от сотрудничества с ОПЕК, в настоящий момент существенно важнее, чем маленький минус в экономике.



Заключенный Россией пакт с ОПЕК значительно усилил позиции президента Владимира Путина на мировой арене, однако на фоне роста его геополитического влияния экономическая выгода для его страны немного снизилась.

То, что началось в 2016 году как временная мера для повышения цены на нефть, превратилось в альянс, который может продлиться "вечно". Вот уже третий год подряд российские компании сокращают добычу нефти и снижают инвестиции в новые проекты. Однако беспокойство по поводу того, что эти действия стали оказывать давление на показатели экономического роста этой страны, затмевается выгодой для международного имиджа российского президента.



В течение многих лет Саудовская Аравия играла главенствующую роль в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), однако Путин смог быстро перевести на себя свет прожекторов. Во время встречи группы G20 в июне этого года он продемонстрировал свое новое влияние на глобальный рынок нефти и объявил о продлении договоренности о сокращении добычи, сделав таким образом лишними состоявшиеся в середине года переговоры в Вене представителей этой группы.



Путин произнесет главную речь на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в четверг, и нефтяные трейдеры будут внимательно следить за его выступлением. Комментарии российского президента относительно состояния этого рынка стали "более глубокими, значительно лучше подготовленными и более весомыми", отметил Ильдар Давлетшин (Ildar Davletshin), аналитик компании "Вуд энд компани" (Wood & Co).



Распространение влияния



"Путин смог усилить свое влияние на Ближнем Востоке, а также укрепить отношения с Саудовской Аравией", - подчеркнул Дмитрий Маринченко (Dmitry Marinchenko), главный директор компании "Фитч рейтингс". Тем не менее сделка ОПЕК+ не принесла обещанного потока инвестиций в Россию от ее новых союзников на Ближнем востоке, добавил он.



Конечно же, Россия получила выгоду от так называемой сделки ОПЕК+. Путин и его министр энергетики Александр Новак весьма ловко выстраивают сотрудничество с членами этой группы, и в результате Россия получила меньшую долю сокращения, чем Саудовская Аравия, хотя Москва добывает больше нефти, а график выполнения обязательств составлен таким образом, что продолжающийся уже в течение десяти лет рост добычи продолжился.



Перед заключением первой сделки в конце 2016 года, а затем и перед соглашением о втором раунде сокращений в декабре прошлого года Россия довела добычу нефти до постсоветского рекордного уровня и тем самым установила щедрую линию отсчета для своих сокращений. В обоих случаях Москве были предоставлены несколько месяцев для сокращения добычи в соответствии с определенными квотами, и иногда, по данным компании "Блумберг", установленные лимиты превышались.



Сокращающаяся прибыль



Первоначальная сделка ОПЕК+, заключенная в конце 2016 года, остановила падение цены на сырую нефть марки "Брент", которая опускалась до 28 долларов за баррель в начале того года. К середине 2018 года продление сделки ОПЕК+ помогло поднять цены на нефть до 80 долларов за баррель, что вызвало недовольную реакцию президента Дональда Трампа в твиттере, но помогло российскому правительству получить самую значительную прибавку к бюджету за целое десятилетие.



"В тот момент соглашение по уровню добычи соответствовало экономическим интересам ОПЕК и России, но не в значительной степени, - отметил экономист компании „Голден сакс" Клеменс Граф (Clemens Grafe). - Установление подобных ограничений на добычу в течение длительного периода времени не имеет большого смысла, это просто дает производителям, не связанным этим соглашением, время для увеличения своей доли на рынке".



Воздействие последних сделок на цены было более умеренным, и цена, в среднем, составляет теперь 60 долларов за баррель, а происходит это из-за опасений по поводу замедления роста спроса в связи с американо-китайской торговой войной. Хотя это сокращает выгоду, получаемую Россией от сотрудничества с ОПЕК, существует вероятность того, что цена на сырую нефть опустится еще ниже, если производители завершат действие своих договоренностей и откроют задвижки.

Последние по времени сокращения, действующие до конца первого квартала следующего года, снижают на половину процентного пункта показатели годового роста российской экономики, и это серьезное воздействие с учетом того, что рост экономики за последние два года составил в среднем 2%, отметил Граф.



В период всего действия соглашения ОПЕК+ выгода от более высоких цен на нефть для более широкой экономики является минимальной, поскольку Министерство финансов переводит всю дополнительную прибыль в Фонд (национального) благосостояния, считает Граф. Россия в 2017 году ввела бюджетное правило, в соответствии с которым все доходы, поступающие от продажи нефти при цене выше 40 долларов за баррель, должны сохраняться, и в результате размеры этого фонда увеличились с 70 миллиардов долларов (конец 2016 года) до 123 миллиардов долларов.



Геополитическая выгода



Российские нефтяные компании сократили расходы на новые проекты, а инвестиции в экономику страны, в целом, вырастут на 2% в 2019 году, что, согласно официальному прогнозу статистического ведомства, составляет половину от показателей прошлого года. Тем не менее многие из этих компаний имеют достаточное количество наличных денег для того, чтобы выплатить неплохие дивиденды и предложить акционерам более высокую доходность, чем большинство других крупных международных компаний. Эти данные приводит компания "Блумберг".



Представители компании "Роснефть", крупнейшего в России производителя нефти, считают, что Москва может проиграть американским производителям сланцевой нефти, если сделка ОПЕК+ будет продлена, а министр финансов Андрей Силуанов призвал к оценке всех экономических последствий нового соглашения. Но даже в этом случае стремление Путина к укреплению связей с Саудовской Аравией и увеличению своего веса на Ближнем Востоке заставляет замолкнуть голоса людей, сомневающихся в целесообразности сотрудничества в рамках соглашения ОПЕК+. Принятое российским президентом в июне решение об отказе от увеличения добычи нефти не встретило никакого сопротивления.



В советские времена желание Кремля распространять коммунизм ограничивало количество желавших иметь дело с ним на Ближнем Востоке, отметила Элина Рыбакова (Elina Ribakova), заместитель главного экономиста расположенного в Вашингтоне Института международных финансов (Institute of International Finance). По ее мнению, менее идеологизированный и более деловой подход Путина обеспечивает Москве значительно большее, чем раньше, количество партнеров в этом регионе.

Новая реальность будет продемонстрирована на следующей неделе, когда Новак встретится со своими коллегами по сделке ОПЕК+ в Абу-Даби, что подчеркнет политическую и экономическую значимость России в этом регионе.

"Организация стран-экспортеров нефти более важна для российской геополитики, чем экономика, - отметила Рыбакова. - Это большой клуб производителей нефти, а для России важно быть его членом и обладать там влиянием".



Дина Хренникова (Dina Khrennikova), Анна Андрианова (Anna Andrianova)

Bloomberg

Оригинал публикации: Putin Reaps Political Gains From OPEC+ But Economic Boost Wanes



