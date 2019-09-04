 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Труд против Капитала. В чем состоит главный конфликт современного мира, - А.Халдей
22:26 05.09.2019

Конфликт между Трудом и Капиталом в начале ХХI века перестал быть главным конфликтом современности

Александр Халдей

Надо подчеркнуть – никуда классовые противоречия из социально-экономической жизни общества не делись. В мире, где живут имущие и неимущие, конфликт между этими двумя группами будет оставаться и определять все прочие конфликты. Но на передний план в современном мире вышел не спор социализма с капитализмом, а спор между двумя версиями капитализма, одна из которых называется "глобализм", а другая "протекционизм".

Именно вокруг этих двух полюсов сейчас будет происходить группирование сил сторонников той или иной концепции. И сторонники глобализма, и сторонники протекционизма приступили к формированию своих армий поддержки, куда входят как левые, так и правые силы. На стороне глобалистов левые троцкисты и правые либералы, на стороне протекционистов левые сталинисты и правые монархисты.

Между ними затесался малый слой умеренных консервативных либералов, которые бегают между окопами и пока не определились с дислокацией. По одним вопросам они с глобалистами, по другим – с протекционистами. Это спор о справедливой организации капитализма, а не о замене капитализма коммунизмом.

Союз розовых клонящихся в социал-демократию коммунистов имени Зюганова-Грудинина с социал-демократом, клонящимся в правый либерализм Бабкиным и правым монархистом Стрелковым, куда вошли так же имперцы-державники Квачков и Калашников-Кучеренко, их идейное родство с лево-консервативными членами Изборского клуба и лево-центристским Стариковым – эта пестрая коалиция формируется в ответ на консолидацию и наступление право-либеральных радикалов и право-центристских министров-капиталистов нынешнего правительства.

Это ситуативный союз, тактический и реактивный по отношению к угрозе либерального реванша глобалистского характера, стремящегося зафиксировать Россию на путях мирового глобализма. Таким образом, вызревающая смена власти не носит характера революции, меняющей уклад экономического строя, а вносит существенные коррективы в тот строй, который уже существует на базе многоукладной экономики и регулируемого государством рынка.

Вся борьба происходит между сторонниками преимущественно открытой или преимущественно закрытой рыночной системы хозяйствования и вытекающей из этого политической системы.

Глобальным трендом является восхождение протекционистских тенденций, являющихся качественной трансформацией капитализма, исчерпавшего количественные формы экстенсивного роста путем расширения рынков. Рынки исчерпаны, и теперь идет борьба за власть в государстве, которому предстоит регулировать переход к качественному, интенсивному капитализму и определять позиции, занимаемые новыми бенефициарами системы, то есть новому правящему классу.

Новому – потому что грядет глобальный передел структуры и средств влияния на общество и экономику: ограничение банковско-финансового сословия и формирования сословия государственно-производственного и перераспределительного, использующего социалистические меры контроля за сферой финансов и денежного оборота.

В новой формирующейся системе финансисты утратят господствующее положение и перейдут в статус клерковской обслуги и счетоводов, находящихся под контролем государства (силовиков) и влияющего на него производственного капитала. Это реванш производственного капитала над финансовым. Понятно, что вырвать глобальную власть у сложившихся за столетия финансовых кланов – это задача долговременная и непростая, однако другой путь исчерпан, ибо финансовая глобальная система больше не дает развития и ведет к смерти человеческой цивилизации.

Отступление финансистов продлится весь нынешний век и в конце приведет к вытеснению их на периферию, где они закрепятся, но существенно потеряют властные позиции. Существование частной собственности не может полностью ликвидировать частный банкинг, но может существенно перераспределить властный ресурс от финансистов к промышленникам через их влияние на чиновников и политику. Именно такая консолидация сил в преддверии предстоящей схватки за такое перераспределение и происходит на наших глазах.

В ближайшие годы произойдет идейно-организационное оформление противостоящего либералам лагеря и начнется выдвижение его фронтменов – лидеров, формирующих общенациональные требования к государству по обузданию глобалистских финансово-либеральных сил. После чего эти силы вступят в решающую схватку за то, каким будет начавшийся век, и как будет обустроен переход от отживающего уклада к новому.

Глобализм и протекционизм как явления останутся, но распределение акцентов между ними будет произведено по-новому. За право расставлять эти акценты и началась ожесточенная борьба, которую мы наблюдаем сейчас повсюду, от отдаленных провинций до главных мировых центров. На карте мира будут проведены новые границы, где будут отражены не пределы тех или иных государств, а диспозиция двух враждующих армий: территории, отвоеванные протекционистами, и плацдармы, на которых закрепились глобалисты.

За всеми противостояниями в мире надо уметь видеть именно это содержание. Мы в этом противостоянии являемся призывниками, мобилизованными теми или иными силами. Отсидеться в стороне в этот раз не удастся никому.

Источник - iarex.ru
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