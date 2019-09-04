Терроризирующее сообщество. Является ли "элита" врагом народа? - Анна Серафимова

00:04 06.09.2019

Выступаю с законодательной инициативой: при слове "элита" добавлять "запрещенная в стране терроризирующая народ организация". И есть к тому основания, очередное признание - Лиза Пескова опубликовала словоиспражнения: "Мол, я крутая дочь, а вы - шавки, мне завидуете". Да чему там завидовать, Лиза, как посмотришь-послушаешь?

Сразу стали отбивать поклоны власть заслоняющие ресурсы, оправдывать небедную Лизу. То слышим, мол, это фейк, от ее имени ложная подстава, бросающая тень на невинного привластного слугу народа. То, мол, это шутка, она разыграла вас.



Обхохочешься, как смешно. Разве не уморительно: "Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги-альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат… Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой - главный вор страны, и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. У меня 13 рабов… Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа!"



Это цитата с "признаками монтажа" - кое-что я опустила.

Скорее всего, это фейк. Потому что даже для такой Лизы это - уж чересчур глупо и до оторопи пошло. Они все - пошляки, с их Роллексами-Майбахами и девицами-рыбьегубицами. Но и у пошлости есть дно. А тут - трясина, зыбучие пески мещанства. Видимо, действительно они так шутят. Смехопанорамы и Петросяны обучили этим песковским штучкам. Но ужас в том, что народ не сомневается ни в какой мерзости, которая исходит или якобы исходит от властей, так называемой элиты (запрещенного в нашей стране терроризирующего народ сообщества).



Человек общительный, я все "пробую на зуб". И сама провожу опросы, и своими рецепторами все стараюсь ощутить, своими глазами увидеть. Кстати, поделюсь: ни разу не обнаружила ни одного человека, который бы голосовал за "Единую Россию"! Это к опросу-сообщению, что, мол, у них рейтинг опустился до 28%. Но по моим опросам он - ноль! Может, он с нуля поднялся до двадцати восьми? Но чего они такого героического сделали, что народ их стал любить на 28% больше?

Так вот, опрашиваю: верите ли вы, что среди чиновников есть честные люди? Ни один из опрошенных, как выражаются, в случайной выборке - не верит. И у тех же "респондентов": а есть предатели и шпионы среди чиновников? Ни у кого никаких сомнений! И считают таковыми всех поголовно. Предатели и шпионы, и покупая дома за границей, они уже совершают факт предательства, и там все разбалтывают, выслуживаясь перед западными хозяевами. Ни один человек не верит в патриотизм чиновников и депутатов! Ни один! Тем более - в бескорыстие и желание работать на благо людей! Все думают, что ты издеваешься, задавая такой вопрос. А если подозревают, что хочешь склонить к симпатиям, так просто не медлят с оскорблениями.



Вот Валентина Ивановна призвала: "Общество не должно дискриминировать богатых людей, в том числе бывших бизнесменов на государственной службе". Богатые того и гляди заплачут: бедные их дискриминируют! Говоря о богатых чиновниках, Матвиенко высказалась: "Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно".

А что правильно воспитывать? Любовь? Валентина Ивановна, возьмись она за это дело, еще за счет охраны избежит дурных последствий. Никому не советую воспитывать любовь к богатым чиновникам, если нет Росгвардии по бокам.



Воспитанием ненависти к себе занимаются сами эти люди. Такие вот ежедневные сообщения и ежедневный рост цен на все - что воспитывает? "По версии следствия, замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов с 2017 по 2019 г. получил за "совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство" взятку в размере не менее 4,4 млн руб. Иванов занимал пост заместителя председателя правления ПФР с апреля 2017 г. До этого назначения он был советником предправления Пенсионного фонда, а также работал в коммерческих структурах". То есть - пришел из бизнеса.

Уж если заместители так широко гребут, то глава? Антон Дроздов требует отдельного рассказа.



Другой чиновник очередной дом за 18 миллиардов строит. И тоже - любовь к нему у народа растет. Мол, богатых чиновников и депутатов не так много. Депутатская зарплата в 388 тысяч в месяц, не считая бонусов и льгот - это преувеличение масштаба проблемы? Полмиллиона - не богатство для вас? Нет, не знаете вы страны, из которой деньги качаете. Спустить бы на землю романтиков, обосновавшихся на вершине власти. А то, как Лиза, все шутят: "Граждане надеются, что люди из бизнеса способны сделать богаче страну и жителей". Мой домотканный опрос показывает: 100% населения уверено, что люди из бизнеса делают страну и ее народ нищими.



Эксперты, например, Орешкин, тоже на шутки горазды: "То, что бизнесы многих людей настолько завязаны на власть - прямое следствие т.н. "вертикалестроения", потребуется два-три поколения, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Мы сегодня где-то на уровне Штатов тридцатых годов. Диковатые бизнес-схемы, их связь с чиновничеством, лоббизм в черной зоне".



Но разве в Америке была общественная собственность, которую захватили разного рода мошенники? И разве американцы тридцатых годов - сразу все сворованные у народа деньги уволокли за границу? Так что, есть нюансы, мягко говоря. И в Америке, между прочим, смертная казнь не отменена!



4 сентября 2019

Анна Серафимова