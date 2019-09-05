В Ферганской долине пройдут масштабные узб-рос-маневры, - В.Мухин

00:11 06.09.2019

Москва и Ташкент договорились о совместных тактических учениях



Узбекистан укрепляет военное сотрудничество с Россией и другими странами СНГ. 5 сентября на полигоне Ашулук (Астраханская область) завершились совместные учения войск противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ "Боевое содружество – 2019", в котором впервые за многие годы приняли участие и боевые расчеты из Узбекистана. Ранее подобные маневры узбекских сил ПВО проходили с РФ только на двусторонней основе.

В Ташкенте сообщили, что военное ведомство страны начало подготовку к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) "Центр-2019", которые спланировал Генштаб РФ. В них от Вооруженных сил Узбекистана будут участвовать органы военного управления и несколько сухопутных подразделений. То есть Москва и Ташкент нацелены на более тесную интеграцию в военной сфере. Хотя Узбекистан позиционирует себя нейтральным государством, он не отказывается, как раньше, от участия в международных военных учениях за рубежом и принимает воинские контингенты из других стран на своей территории для участия в совместных маневрах.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны республики, в рамках СКШУ на полигоне Гурумсарай (Наманганская область) военнослужащие армий Узбекистана и Таджикистана начали подготовку "к отработке совместных задач по сохранению мира и обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе".



В Минобороны Узбекистана подчеркнули, что "в программе учений предусмотрено участие военнослужащих органов военного управления и нескольких подразделений Министерства обороны Узбекистана и около 200 военнослужащих Таджикистана. Военные двух стран будут отражать нападение террористических групп и удары с воздуха, а также проведут разведывательно-поисковые и оборонительные действия". Отмечается, что боевые эпизоды в течение пяти дней будут разыграны в середине сентября в различных регионах Ферганской долины на территории Узбекистана. На втором этапе учений военные этих стран продолжат совместное взаимодействие на полигоне Донгуз в Оренбургской области РФ.

В подобном масштабном СКШУ Узбекистан в отличие от Таджикистана, где Россия имеет самую большую в Центральной Азии военную базу (201-ю), принимает участие впервые. И это одна из особенностей стратегического учения, которое считается в Минобороны РФ главным мероприятием по боевой подготовке в 2019 году. Как заявил на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, основная цель маневров – "обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления Вооруженных сил России и государств-союзников".

Встречаясь с главами делегаций, прибывших на заседание Совета министров обороны стран СНГ в Ташкенте в октябре 2018 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил: "СНГ – это площадка, которая нам необходима сейчас. Но такого взаимодействия (в военной сфере. – "НГ"), как сегодня, у нас не было".

Маневры "Центр-2019" – самые масштабные за все постсоветское время СКШУ, в которых кроме России примут участие войска из семи стран (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана), в том числе впервые – из Узбекистана. При этом Ташкент и Москва, организуя эти маневры, в очередной раз объявляют себя стратегическими союзниками.

После приостановки членства Узбекистана в 2012 году в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ташкент долгое время не посылал свои войска за рубеж. Данное положение было отражено в Военной доктрине страны. Но в последние годы ситуация изменилась. После избрания Мирзиеева президентом Узбекистана одним из первых его шагов стали реформы в военно-политической сфере. Он утвердил и опубликовал новую Оборонную доктрину, в которой подтверждены нейтральный статус страны и ее нацеленность на укрепление "военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами". Но этот нейтральный статус уже не мешает Узбекистану взаимодействовать с другими странами в сфере безопасности и участвовать в военных многонациональных маневрах за рубежом.

"Для Москвы это очень выгодно, поскольку именно Узбекистан благодаря геополитическому положению играет важную роль в обеспечении безопасности Центральной Азии, а также южного фланга СНГ, в который входят территории Казахстана и России", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. Он обращает внимание на то, что именно во многом с участием РФ идет военное строительство в этой стране: "Узбекские офицеры из числа руководящего состава регулярно проходят войсковую стажировку в российских войсках на базе соединений Центрального военного округа (ЦВО), а также участвуют в совместных тактических учениях и занятиях по боевой подготовке.



"Как известно, последняя такая стажировка узбекских офицеров в войсках ЦВО завершилась месяц назад в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Юрге (Кемеровская область). В марте группа из 30 офицеров Вооруженных сил Узбекистана проходила войсковую стажировку в танковой дивизии в Челябинской области. А летом 2019 года под руководством командующего войсками округа Александра Лапина в ЦВО прошли российско-узбекские командно-штабные тренировки по управлению войсками и совместными группировками", – отметил эксперт.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

5.09.2019