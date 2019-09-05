Тюрки и монголы: братья или нет?

07:00 06.09.2019

Ранее считалось, что тюрки и монголы относятся к алтайской языковой семье, к которой также относят тунгусов, маньчжур, корейцев и даже японцев. Сейчас такая теория считается устаревшей.



Татары из Монголии

По современным данным, эти два народа не являются родственными. Но за столетия культурных контактов в связи с общим кочевым образом жизни эти народы так сильно повлияли друг на друга, что сейчас кажется, что они родственники.

Сформировались они, впрочем, недалеко. Тюрки возникли в Восточном Казахстане, Туве, российской части Алтая, Западной Монголии. Монголы появились на территории Восточной Монголии, Внутренней Монголии (Китай), Северной Маньчжурии, Бурятии.

Кочевые государства легко создаются и столь же легко распадаются. Поэтому за сотни лет общей истории тюрки и монголы много раз входили в состав всевозможных степных держав, где гегемония могла принадлежать любому из этих этносов.

Первое кочевое государство было создано за два столетия до нашей эры в степях к северу от Китая племенем хунну. Оно было многонациональным и включало в себя роды тюркского, монгольского, тунгусо-маньчжурского и скифского происхождения.

Этот союз рухнул в первые века нового тысячелетия, но сменившая его держава сяньби (предки монголов) также распространила свою власть и на тюрок.

К моменту получения независимости в 6 веке, тюрки подчинялись протомонгольскому государству Руран. Но они победили своих хозяев, завоевали Среднюю Азию, где тогда жили иранцы-скифы и смешались с ними. Правда, правящий в Тюркском каганате род Ашина считается монгольским по происхождению.



Флаги исторических тюркских государств, начиная с Тюркского каганата

А сами монголы с тех пор три столетия находились под властью своих прежних данников.

Правда, вскоре каганат распался на ряд более мелких владений. К моменту объявления Чингисхана великим ханом всех племен в 1206 году, его держава до начала экспансии на 1/3 была населена тюрками. Но в течение 13 века монголы вытеснили их с территории современной Монголии.

Но завоевания опять все смешали. В силу своей многочисленности, тюрки стали главенствующим этносом в новой империи, протянувшейся от Кореи до Польши.

В результате войн, нашествий, перекочевок народы так смешались, что разницу между ними было почувствовать сложно. Тем более, что на раннем этапе их существования культура и образ жизни не сильно отличались.

Из всех тюркских этносов тувинцы и якуты больше всего связаны с монголами генетически и культурно. Особенно тувинцы, их этническая одежда выглядит почти так же, как монгольская. Затем идут другие кочевые тюрки, такие как казахи и киргизы.

Но во с 13-14 веков различия начинают нарастать. Многие тюрки становятся оседлыми. Узбеки, например, из-за этого куда ближе к персидской культуре. Но самый главный удар по прежнему единству нанесло обращение в мировые религии взамен принятого ранее тенгрианства.



Даже в русской истории появился искусственный термин "монголо-татары", связанный с близостью этих народов

Тюрки, обитавшие западнее, больше тяготели к мусульманскому миру. Эту религию они приняли в течение нескольких веков. Монголы были ближе к Китаю и Тибету. Они стали буддистами в 16-17 столетиях.

Со временем практически забылось, что многие тюркские роды были монгольского происхождения, и наоборот.



5.09.2019