Жестокое избиение в Бишкеке: упыри Бапышов и Сейитбеков - пойманы

07:21 06.09.2019

Жестокое избиение в Бишкеке: задержаны подозреваемые



Бишкек. 6 сентября. КирТАГ – Столичная милиция задержала подозреваемых Жаныбека Бапышова и Калысбека Сейитбекова в совершении покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.



В ходе проведении комплекса поисковых и оперативно-розыскных мер, сотрудники службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек вышли на след предполагаемых беглецов, при реализации оперативной информации, на территории Кыргызстана подозреваемые были задержаны.

Они доставлены в Следственную службу столичной милиции и в порядке статьи 98 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственные действия.

В ГУВД Бишкека сообщили, что досудебное производство переквалифицировали на статьи 39-130 ч.2, п.п.2,4,11,14 ("Покушение на убийство") УК КР.

Напомним, 28 августа на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова произошла групповая драка. Неизвестные нанесли тяжкие телесные повреждения двум молодым парням. В результате оба были доставлены в Национальный госпиталь, один впал в кому, другой находится в тяжелом состоянии.