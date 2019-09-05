ММКВЯ-2019. Александр Проханов презентует новую книгу "Пятый Сталин" (анонс)

07:58 06.09.2019

06/09

17:30–20:00

Взрослым

Встреча с автором / презентация книги

"Пятый Сталин": Александр Проханов представляет свою новую книгу



Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты "Завтра", основатель и председатель Изборского клуба, всю жизнь пишет свою "сталиниану".

Конференц-зал №1

Участники:

Александр Андреевич Проханов,

писатель, главный редактор газеты "Завтра", основатель и председатель Изборского клуба, Россия

Геннадий Андреевич Зюганов,

политический деятель, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ, Россия

Алексндр Залдостанов,

прозвище Хирург, байкер, основатель и лидер байкерского клуба "Ночные волки", Россия

Организаторы:

Издательство "ВЕЧЕ"

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