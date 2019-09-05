|ММКВЯ-2019. Александр Проханов презентует новую книгу "Пятый Сталин" (анонс)
07:58 06.09.2019
06/09
17:30–20:00
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
"Пятый Сталин": Александр Проханов представляет свою новую книгу
Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты "Завтра", основатель и председатель Изборского клуба, всю жизнь пишет свою "сталиниану".
Конференц-зал №1
Участники:
Александр Андреевич Проханов,
писатель, главный редактор газеты "Завтра", основатель и председатель Изборского клуба, Россия
Геннадий Андреевич Зюганов,
политический деятель, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ, Россия
Алексндр Залдостанов,
прозвище Хирург, байкер, основатель и лидер байкерского клуба "Ночные волки", Россия
Организаторы:
Издательство "ВЕЧЕ"
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