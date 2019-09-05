Скончался Роберт Мугабе из племени зезуру-шона, демократически правивший Зимбабве с 1987 по 2017 гг.

08:43 06.09.2019

На 95-м году жизни скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе



Роберт Мугабе, первый президент Зимбабве после обретения страной независимости, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Бывший президент умер из-за проблем со здоровьем, что подтвердила семья Мугабе.





Напомним, что Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года. Это положило конец трем десятилетиям нахождения Мугабе у власти.

Министр образования Зимбабве Фадзаи Махере написал в своем аккаунте в Твиттере: "Покойся с миром, Роберт Мугабе".

Мугабе родился 21 февраля 1924 года в бывшей Родезии.



Ро́берт Габриэ́ль Муга́бе (шона Robert Gabriel Mugabe [muɡaɓe], англ. Robert Gabriel Mugabe [muːˈɡɑːbiː]; 21 февраля 1924, Кутаме, близ Солсбери - 6 сентября 2019) - зимбабвийский государственный и политический деятель.

Премьер-министр Зимбабве с 18 апреля 1980 года по 31 декабря 1987 года, президент Зимбабве с 31 декабря 1987 года по 21 ноября 2017 года[4], председатель правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ с 18 марта 1975 года по 19 ноября 2017 года. С 30 января 2015 года по 30 января 2016 года возглавлял Африканский союз.

Вероисповедание - католик. Учился в иезуитской школе. По образованию учитель (степень бакалавра). Основатель левонационалистического (маоистского) партизанского движения Африканский Национальный Союз Зимбабве (ЗАНУ) (1963). После прихода к власти установил однопартийный режим. Известен гонениями на "белых фермеров" (2001) и критическими высказываниями в адрес США. В политике заявляет приверженность социализму через отказ от рыночной экономики по программе МВФ, выступал сторонником национализации промышленности и концепции "жестких цен" на жизненно необходимые товары.

Мугабе критикуется как внутренней оппозицией, так и на международном уровне по обвинениям в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике и черном расизме. Распространена его характеристика как диктатора[5][6][7][8].

С 24 июля 2014 года, после отставки президента Израиля Шимона Переса, и до 21 ноября 2017 года, вплоть до своей отставки являлся самым пожилым действующим главой государства на планете[9], с небольшим перерывом с 13 октября по 1 декабря 2016 года, когда титул самого пожилого действующего главы государства занимал регент Таиланда - Прем Тинсуланон[10].

В ноябре 2017 года в результате военного переворота фактически отстранен от власти и помещен под домашний арест, 21 ноября покинул пост президента.