 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан готовится принять первую партию ядерных отходов в свой "Банк-хранилище"
09:07 06.09.2019

Почему банк низкообогащенного урана еще не функционирует в Казахстане
Закупки сырья для ядерного топлива и поставки урана в банк МАГАТЭ планируют провести до конца года

Поставки низкообогащенного урана (НОУ) для банка МАГАТЭ планируется осуществить до конца 2019 года. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в министерстве энергетики в ответ на официальный запрос.
В ноябре 2017 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило об открытом тендере на закуп 90 тонн низкообогащенного уранового продукта, необходимого для производства ядерного топлива. По итогам проведенного тендера МАГАТЭ заключило контракты на поставку низкообогащенного урана в банк НОУ МАГАТЭ с АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и французской компанией ОRАNО.
"Поставки НОУ для банка МАГАТЭ планируется осуществить до конца 2019 года. Начало функционирования банка ожидается после поставки НОУ", - говорится в ответе Минэнерго.
Ранее в министерстве сообщали, что последняя проверка для запуска банка будет проведена в августе 2019-го.

Опасен ли банк низкообогащенного урана
Банк низкообогащенного урана расположен на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Проект строительства банка низкообогащенного урана прошел все необходимые экспертизы, проведены общественные слушания, отметили в министерстве энергетики.
"При создании необходимой инфраструктуры для банка НОУ соблюдены все требования по ядерной, радиационной и физической безопасности. Проект полностью соответствует стандартам МАГАТЭ и не представляет опасности для жителей Усть-Каменогорска", - заверили в ведомстве.

Роль банка НОУ в движении нераспространения
Низкообогащенный уран - исходный материал для изготовления топлива для атомных электростанций. Банк НОУ МАГАТЭ – один из механизмов обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива в разные страны, если действующие схемы поставок будут нарушены.
Резерв банка НОУ призван стать неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.
"Для Республики Казахстан реализация проекта размещения Банка НОУ является важным вкладом в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтверждением на практике провозглашенного руководством государства принципа последовательного укрепления режима, отказа от ядерного оружия и строительства мира без ядерного оружия", - считают в министерстве энергетики.
Здание банка НОУ было торжественно открыто 29 августа 2017 года в ходе специального телемоста с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано. На церемонии Елбасы вручил символический ключ от банка главе агентства по атомной энергии.

Строительство АЭС в Казахстане
Решение по строительству атомной электростанции в Казахстане не принято, уточнили в министерстве.
И если для того, чтобы покрыть дефицит мощностей по производству электроэнергии, будет выбран вариант атомной электростанции, решение по строительству будет приниматься правительством, пояснили в Минэнерго.
При этом местные представительные органы (маслихаты) должны дать согласие на строительство АЭС на территории их региона. Решение будет приниматься при наличии необходимых условий, отсутствия угрозы безопасности.
"Конечно же, будет учитываться мнение населения", - добавили в ведомстве.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев комментировал вопрос строительства АЭС в Казахстане.
"Строительство атомной электростанции пока не планируется. Если понадобится, то обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Если понадобится, то проведем референдум", - заявил он.

Сколько урана добыли в Казахстане в 2019 году
Объем добычи урана за первое полугодие 2019 года составил около десяти тысяч тонн. Общие разведанные запасы урана в Казахстане, по данным Минэнерго, составляют около одного миллиона тонн.

Источник - Sputnik
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