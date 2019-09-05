Нужен "Открытый акимат". КазПрез Токаев толкает новые реформы

09:46 06.09.2019

Президент: Нужны новые решения старых проблем

Токаев поддержал распространение практики открытого акимата.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по включению представителей гражданского сектора в наблюдательные советы Нацкомпаний, передает корреспондент Zakon.kz.



- Первое предложение я выслушал на организационной встрече через моих помощников, я внимательно изучил их. Согласен с мнением, что деятельность национального совета должна придать новый импульс общественным советам, вывести этот институт на новый уровень. Поддерживаю предложение включить представителей гражданского сектора в наблюдательные советы национальных компаний и социально предпринимательских корпораций, - сказал Токаев на заседании Национального совета в столице.



Он добавил, что членам национального совета предлагается повсеместно распространить практику "Открытый акимат".



- Действительно, нам нужно переходить на новые стандарты управленческой культуры. Открытый акимат позволит местной власти быть более сервисной для общества, снимет барьер между населением и госслужащими. Впереди нас ждет серьезная и ответственная работа. Требующая профессионализма, взаимоуважения и терпения, - подчеркнул глава государства.



Президент напомнил, что приступает к наполнению реформ конкретным содержанием.



- Свое мнение в части актуальных вопросов развития я представил в послании народу Казахстана. Нужны новые решения старых проблем. Лучшие идеи и предложения от общества, представителями которых выступают члены национального совета, безусловно, найдут свое применение, - заключил Касым-Жомарт Токаев.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан