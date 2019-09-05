Аркадаг перетасовал туркменские прокурорские кадры

10:38 06.09.2019

Бердымухамедов сменил ряд прокуроров



5 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедова своим Указом переназначил ряд прокуроров:

советник юстиции Мухамметораз Гурбанов освобожден от должности прокурора Ахалского велаята и назначен прокурором Лебапского велаята;

младший советник юстиции Айлы Оразов освобожден от должности зампрокурора Ахалского велаята и назначен прокурором Ахалского велаята;

советник юстиции Байрамбай Ягмыров освобожден от должности прокурора Лебапского велаята.

юрист 1 класса Аразгелди Атаев назначен военным прокурором Балканского велаята;

юрист 1 класса Ораз Ходжаев назначен военным прокурором Дашогузского велаята;

юрист 2 класса Недиргулы Алланазаров назначен прокурором города Балканабат Балканского велаята;

юрист 1 класса Артур Ходжамедов назначен прокурором города Хазар Балканского велаята;

юрист 2 класса Нурмухаммет Сапарлыев назначен прокурором этрапа Героглы Дашогузского велаята;

советник юстиции Данатар Мяденов освобожден от должности военного прокурора Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

младший советник юстиции Бегенч Оразгелдиев освобожден от должности прокурора города Балканабат Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

юрист 1 класса Мяметджан Байрамклычов освобожден от должности прокурора города Хазар Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

младший советник юстиции Мерет Мередов освобожден от должности военного прокурора Дашогузского велаята в связи с истечением срока полномочий;

юрист 1 класса Юсуп Мередов освобожден от должности прокурора этрапа Героглы Дашогузского велаята в связи с истечением срока полномочий.

Напомним, что 8 августа президент также освободил от должностей двух прокуроров Байджана Байджанова и Тойлымырата Егенова с формулировкой "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей". Как выяснила "Хроника Туркменистана", чиновники были уволены за то, что продавали бензин в Узбекистан и оформляли на себя и родственников принадлежащие госпредприятиям дома.