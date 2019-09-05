 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 05.09.2019
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В Туркменистане учреждают медаль "Turkmen edermen" (Отважный туркмен)
10:39 06.09.2019

5 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру национальной безопасности Яйлыму Бердиеву подготовить документы по учреждению медали "Türkmen edermen" (Отважный туркмен) и представить их на рассмотрение Меджлиса.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, поручение было дано во время выездного заседания Совбеза в ходе которого глава государства проинспектировал военные учения войск специального назначения, которые носят название "Türkmen edermen".

Источник - hronikatm.com
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