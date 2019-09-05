В Туркменистане учреждают медаль "Turkmen edermen" (Отважный туркмен)

10:39 06.09.2019

5 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру национальной безопасности Яйлыму Бердиеву подготовить документы по учреждению медали "Türkmen edermen" (Отважный туркмен) и представить их на рассмотрение Меджлиса.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, поручение было дано во время выездного заседания Совбеза в ходе которого глава государства проинспектировал военные учения войск специального назначения, которые носят название "Türkmen edermen".