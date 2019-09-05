 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Переворот в КазСоцдемпартии: "кажегельдинца" Бапи свергли из-за финансовых связей с заграницей
11:19 06.09.2019

Ермурат Бапи покинул пост главы ОСДП, новым лидером партии стал Асхат Рахимжанов

На XV внеочередном съезде Общенациональной социал-демократической партии делегаты выразили вотум недоверия председателю Ермурату Бапи и сняли его с должности, передает informburo.kz.
Основные претензии, которые звучали в адрес Ермурата Бапи:
в жизни партии участвуют не члены, такие как Бергей Рыскалиев, Акежан Кажегельдин и Серикжан Мамбеталин;
попытка получения финансирования из-за рубежа, что приведет к закрытию партии (по закону это запрещено);
некомпетентность.
Пока шло обсуждение вопроса, Ермурат Бапи заявил о самоотводе:
"Я ухожу, подаю в отставку без вашего голосования. После этого вам будет тяжелее работать с обществом. Это решение – гражданскому обществу и стране плохой сигнал. Вы пошли на такой сговор. Я объявляю о сложении полномочий и ухожу. После этого я думаю, что вы похоронили партию. Проблема не во мне, а в народе, которому вы дали такой сигнал".
Ермурат Бапи уточнил, что отказался от финансирования из-за рубежа, несмотря на готовность оттуда спонсировать партию.
Большинство делегатов съезда проголосовали за освобождение с должности председателя Ермурата Бапи и исключения его из партии. Сторонники Бапи вместе с ним покинули собрание.
Новым председателем единогласно избран Асхат Рахимжанов, который ранее занимал пост заместителя председателя ОСДП, а до этого возглавлял столичный филиал партии.
"Мы были свидетелями этого финансирования, которое изыскивается, связи с зарубежными людьми. Мы знаем их репутацию, они не совсем неблагонадежные. В будущем, если власть захочет закрыть партию – закроет. Ереке нагло избегает требования нормативов, устава партии. Мы не отрицаем того, что ОСДП продолжает работу с гражданским обществом, мы и ранее работали с ним", – прокомментировал Асхат Рахимжанов.
Ермурат Бапи отметил, что прошедший съезд – спланированный спектакль, который был организован третьими лицами.
"У меня желание было привести новые силы в партию – те же молодежные организации. Они в штыки приняли, не знаю, с чьей подачи. Я съезд инициировал, чтобы подать в отставку, потому что старая оппозиция и те люди, которые 20 лет занимаются оппозиционной деятельностью, сейчас в обществе стали токсичными. Я хотел предложить на свое место представителя нового поколения Жанболата Мамая, хотел объединить общество вокруг партии. После такого решения съезда я думаю, что общество долго будет думать, пойти ли в эту партию", – сказал он.
26 апреля на XIV съезде ОСПД Ермурат Бапи был избран председателем партии. Он – известный журналист, редактор оппозицонной газеты "ДАТ – Общественная позиция" (называет себя главным читателем этой газеты). Ему 60 лет. Был членом исполкома незарегистрированной Республиканской народной партии Казахстана, а также Центрального совета движения "За справедливый Казахстан". Работал заместителем руководителя пресс-службы Правительства РК с 1995 по 1998 год.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - informburo.kz
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