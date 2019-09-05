 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПрез Токаев обвинил "геополитических манипуляторов" в экспорте антикитайских "слухов"
12:24 06.09.2019

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал информацию о китайских заводах в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев "не вестись" на слухи от недоброжелателей, которые стремятся манипулировать патриотическими настроениями людей, передает Tengrinews.kz.
"В последнее время возникают слухи, что земля будет продана иностранцам или 55 старых заводов иностранного государства будут перевезены, будут привлечены тысячи иностранных рабочих. Наш народ не должен вестись на подобные вещи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эмоциональных, эпатажных людей, чтобы достичь своих определенных целей", - заявил Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.
Он заявил, что такая манипуляция является частью геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане.

"Наш народ мудр и способен жить своим умом. Задача власти - через диалог с обществом разъяснить цели и задачи государственной политики, что мы зачастую делаем плохо. Внимать и учитывать здравые мнения и предложения. Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим и всегда будем слышать людей", - заверил президент.

При этом глава государства отметил, что без иностранных инвестиций не будет развития.
"В Японии, Малайзии, Южной Корее пришли к успеху благодаря инвестициям", - добавил Токаев.
Напомним, 4 сентября на акции протеста, выражая свою поддержку жанаозенцам и недовольство возможным строительством китайских заводов в Казахстане, вышли жители городов – Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Шымкента и Нур-Султана.

Акция была проведена в поддержку жителей Жанаозена, которые выступают против поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР и строительства в Казахстане 55 китайских заводов.

Источник - ca-news.org
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