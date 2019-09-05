Интернет доконает идиотствующие правительства, - Э.Лимонов

13:53 06.09.2019

Интернет доконает правительства

народ получил возможность податия личного голоса



Эдуард Лимонов



Впервые народ (массы, пипл, трудящиеся) получили возможность податия личного голоса. Пипл может пищать и пищит о том, где, в каком месте, ему неудобно и больно.



Событие на самом деле Великое. Размером со взятие Бастилии. А то и больше.



Свалки пипл не устраивают.



А правительство продолжает управлять вами по-старому. Я случайно узнал в одном популярном еженедельнике, что слово "Шиес" у них в стоп-листе, его нельзя в текстах употреблять. Можно писать "в Архангельской области". Ну и про Герострата запрещали, но событие пробилось сквозь толщу веков даже тогда, без Интернета.



Скоро меня нельзя будет упоминать. В стоп-лист отправят.



Все равно сквозь все их стоп-листы пробьюсь.



И по сравнению с определенной глупостью времен Солженицына мы с вами усложняемся и умнеем.(А чего не глупостью? Солж пророчил нам братское единение русских, украинцев и белорусов. Ну и как ему сейчас братские отношения, которые он пророчил?)



Интернет доконает правительства. Уверен. Как бы его чекисты не обрезали.