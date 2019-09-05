Взрыв Йеллоустоуна вынудит янки спасаться в России, но не все успеют сбежать

14:03 06.09.2019

Гигантский кусок расплавленной породы длиной в 750 км поднимается из недр магмы прямо под жерлом супервулкана



Виталий Карюков



По самым последним данным, опубликованным 3 августа, снизу, прямо под кальдеру супервулкана Йеллоустоун (а ее площадь составляет почти 900 тысяч гектаров!) медленно, но уверенно поднимается из недр жидкой земной магмы гигантский, просто циклопический кусок расплавленной породы размером в сотни километров (!) в поперечнике. Поднимается под национальным парком и сама магма (вместе с газами), готовая выплеснуться на поверхность земли. Из-за этого напряжение в земной коре чудовищно возрастает. И как результат - огромное количество землетрясений: за последнее время их было в районе Йеллоустоуна 81, а за несколько последних месяцев - более 200! Причем, как заявляют эксперты, которые трудятся в Йеллоустоунском национальном парке, сила этих толчков значения не имеет - их очень настораживает такая пугающая частота землетрясений. Ведь это может говорить только о том, что супервулкан на грани извержения - то есть взрыва.



Все это вызывает крайнюю обеспокоенность ученых и, в частности, доктора Скотта Бернса, в том, что самый большой супервулкан планеты может взорваться в любой момент. Специалисты-вулканологи уверены, что этот взрыв способен спровоцировать извержение большого количества вулканов и в других сейсмически активных местах планеты. Чем это может грозить? Тем, что в небо поднимутся миллиарды тонн пепла, которые накроют Землю светонепроницаемым слоем, и это вызовет эффект ядерной зимы - она в данном случае может продлиться порядка 4 лет.



Сам же взрыв, по оценке специалистов, может вызвать катастрофические последствия - просто-напросто стереть с лица земли весь американский континент. Но и это еще не все. Ведь Йеллоустоун способен проделать то же самое и с Европой, в которой из-за образовавшегося в результате супервзрыва гигантского цунами погибнут, в первую очередь, Голландия и Британия. Этой участи не избегут и остальные европейские страны, которые смоет водой. Больше всего в этом кошмаре пострадают густонаселенные Китай с Индией, у которых огромные береговые линии. Немудрено, что в своей книге футуролог Петр Дейниченко предсказывает об огромных толпах беженцев из Китая, которые заполонят города России. Кроме того, на многие месяцы Землю накроет кислотными дождями.



Когда же это случится? По мнению ученого из Геологической службы США Джейкоба Лоуэнстерна, это произойдет до 2100 года. Более точен прогноз от Билла Макгира, британского геолога и главы Центра по изучению природных катастроф. Он утверждает, что супервулкан взорвется в 2074 году. Но большинство ученых все же считает, что Йеллоустоун на грани взрыва. В этом уверены и сотрудники австралийского Университета Мошана, и научные работники Кембриджского университета, и даже сециалисты НАСА. При этом в случае извержения погибнет все живое, находящееся в радиусе десятков тысяч километров! А это значит, что население и Северной, и Южной Америки просто перестанет существовать, как и вся фауна континентов. Это касается и США, и Канады, и Мексики, и Бразилии и всех остальных стран. Можно даже не сомневаться, что из-за взрыва Йеллоустоуна американцы тут же, как ошпаренные, рванут в Россию, чтобы спастись от неизбежной катастрофы. Но вот сбежать с насиженных мест успеют не все. Провидцы, астрологи, ученые и ясновидящие в один голос утверждают, что США прекратят свое существовать, как государство. Об этом, кстати, говорили в разное время многие предсказатели, в частности, провидец доктор Линдси, утверждавший, что от Соединенных Штатов останется лишь небольшой архипелаг островов между Атлантическим и Тихим океанами. За что подвергся жестокому преследованию американских властей.



О том, что многие штаты уйдут на дно, говорил величайший американский медиум и ясновидящий Эдгар Кейси - так называемый "спящий пророк", получивший такое прозвище из-за того, что предсказывал видения будущего, находясь в состоянии транса. Почти слово в слово повторяют прогнозы Кейси и видения американского же ясновидящего Джона Шмидта. Страшную судьбу для Америки предсказывали также и немецкая монахиня и настоятельница монастыря Рупертсберг Хильдегарда Бингенская, и Иоанн Богослов в своем "Откровении", и русский монах Гиларон, и американские провидцы Томас Декарт и Дэннион Брикли, и ясновидящий Вальдес-младший, и многие, многие другие люди, обладавшие экстрасенсорными способностями.



И в то же время многие из них предсказали в будущем главенство России. Все правильно: если прекратит свое существование самая одиозная страна в мире, возомнившая себя мировым полицейским и развязавшая только в ХХI веке десятки войн, главенство по праву перейдет к потомкам русичей. Именно о "золотом веке" для России в 2035 году писал еще пять веков назад Нострадамус. Правда, он называл ее в своих катренах Татарией. Но если разобраться, то, по мнению того же Кейси, центром русской и мировой цивилизации станет Западная Сибирь, а точнее - Алтай. А это, как мы знаем, третья республика в стране, где живут довольно много представителей татарского населения (не считая самого Татарстана и Башкирии).



Предрекали России блестящее будущее и расцвет также Парацельс (средневековый европейский алхимик Филипп Гогенхайм), Феофан Полтавский (Быстров) - духовник семьи Николая II, итальянская предсказательница Мавис и прочие ясновидящие и провидцы. Что ж, если все это действительно сбудется (а нет никаких причин не доверять таким великим людям), то все логично. Ведь природа, как мы знаем, не терпит концентрации в одном месте такого количества неприкрытой злобы, обмана, махровой ненависти, агрессии, а также человеконенавистничества, дремучей ксенофобии и откровенного зла. А значит, она (природа), а говоря церковным языком, - Господь Бог обязательно покарает такую, с позволения сказать, "цивилизацию". Ведь это уже случалось в человеческой истории много раз, когда с лица земли исчезали целые народы. Возможно, этого мы не увидим, как и настоящего возрождения России. Но очень уж хотелось бы дожить до этого светлого дня.