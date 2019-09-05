Российские "сырьевые" олигархи топят свой "деревянный" в угоду доллару

14:05 06.09.2019 Богачи играют против российской экономики



Антон Чаблин



Несмотря на все заверения правительства и показательные стенания бизнесменов, зависимость России от экспорта сырья только увеличивается, а доля высокотехнологичных отраслей в экономике - падает! Такой структурный перекос имеет целый букет негативных последствий - от оттока капитала до обесценивания рубля.



Кому выгоден "налоговый маневр"? Уж точно не населению!



Высокотехнологичные отрасли российской экономики демонстрируют устойчивое падение: по подсчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), спрос на их продукцию за первую половину 2019 года снизился на 3,1% в сравнении с прошлым годом. Причем снижаются как внутренние, так и экспортные поставки, в "лидерах" падения - металлургическое оборудование и легковые автомобили. И это означает, что курс рубля в этой ситуации ничего хорошего не ждет.



С ситуацией с высокотехнологичными отраслями разительно отличается то, что происходит в сырьевом секторе - он на устойчивом подъеме: экспорт каменного угля за первую воловину года выросла на 2,7%, сырой нефти - на 4,6%, а цветных металлов - и вовсе на 17,4%.



Но надо понимать, что это вовсе не сухие цифры: вместе с сырьем из России за рубеж утекают и миллиарды долларов, которые можно было бы направить на развитие высокотехнологичных отраслей. Можно продавать цветные металлы в Индию и Китай, а можно из них в отечественных "Силиконовых долинах" делать компьютеры. Но проблема в том, что таких "долин" в России нет! Заодно на падении сказывается и снижение платежеспособного спроса: люди беднеют - и у них нет денег, скажем, на покупку машин.



Но, пожалуй, главный тормоз для реструктуризации экономики - это сами сырьевые олигархи, которые сегодня концентрируют в своих руках половину добавленной стоимости в России. Именно в их интересах и принимаются решения правительством России (в частности, о "налоговом маневре", в результате которого сырьевые монополисты заплатят больше НДПИ, но меньше экспортных пошлин).



Рубль, говоря экономическим языком, - "сырьевая валюта". А именно из таких глобальные инвесторы спешат вывести средства в первую очередь, при любых неурядицах на мировых рынках (вне зависимости даже от цены на энергоносители, которые меняются куда быстрее умонастроений инвесторов). Так что против устойчивости рубля играет и сама структура отечественной экономики. К концу года его падение может только усилиться.



Отток капитала связан не только с олигархами, но и с эмиграцией



"СП": - Недавно Минэкономики РФ опубликовало пессимистичный прогноз оттока капитала из страны: в ближайшие пять лет из России "утечет" $ 148 миллионов. Из чего складывается эта сумма? В первую очередь, видимо, из покупки элитного жилья или яхт олигархами?



- Некоторые олигархи вывозят из России миллиарды, это верно. Но вывоз капитала не только к ним сводится, - говорит старший эксперт Института экономической политики, член правления фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков. - Идет большой вывод средств и обычными людьми, идет эмиграция. Приезжают таджики, русские уезжают. В год отъезжает примерно по 100 тысяч человек. Средняя стоимость приобретения жилья в развитых странах начинается от $ 50 тысяч. Вот и умножьте. А ведь люди не только жилье покупают, им надо на что-то жить, пока они за рубежом устроятся, дать образование детям и т. п.



"СП": - На Восточном экономическом форуме Олег Дерипаска заявил, что в России нужно слезать с "сырьевой иглы". Вот и пускай олигархи вместо покупки усадеб в Англии или вилл в Ницце вкладываются в отечественный хай-тек!



- Хай-тек из России уезжает вовсю после принятия новых законов о персональных данных, которые делают любого предпринимателя в этой сфере уголовником. То есть сажают, конечно, не каждого, но под потенциальной угрозой - все. И зачем тогда бизнесу это надо?!



А что касается предложения слезать с "сырьевой иглы"… Об этом говорят, потому что модно. Но "модно" не обязательно "умно".



Россия - экспортер сырья. Так было еще при царях и так будет в обозримой перспективе. Но это вовсе не плохо. Ведь экспортерами сырья являются, например, и такие высокоразвитые страны как США, Канада, Австралия, Норвегия.



Не надо противопоставлять "плохой" сырьевой сектор хорошему несырьевому, каким-то "бананотехнологиям". Тем более, что добыча сырья сейчас требует, как раз высоких технологий - на поверхности мало что осталось, надо бурить вглубь. Но Россия многими из этих технологий не владеет, а получить их из-за рубежа уже из-за санкционного режима не может. Потому она и сталкивается с реальной угрозой падения добычи нефти (основного экспортного товара) уже в ближайшем горизонте 3?4 лет!



Капитал выводится из России как "сырьевой колонии"



"СП": - В российском списке Forbes больше половины - это люди, заработавшие миллиарды на сырьевой отрасли. И они же сегодня громче всех говорят, что нужно слезать с "сырьевой иглы". Парадокс?



- Фокус не только и не столько в зависимости от цен на энергоресурсы, сколько в наличии других структурных проблем экономики. На текущий момент, экономика РФ имеет колониальную структуру, причем Россия здесь не в роли империи, а в роли колонии - то есть это сырьевая экономика, экономика сырьевого придатка, - объясняет управляющий партнер компании BMS Group Алексей Матюхов. - Это означает, что основной денежный поток генерируется за счет реализации ресурсной базы страны. После этого этот денежный поток не реинвестируется, а разными форматами выводится в другие сферы - в первую очередь вне юрисдикции страны.



"СП": - И сколько еще миллиардов долларов должно убежать из страны, чтобы правительство задумалось об устранении межотраслевых перекосов?



- Если в экономике страны начинаются проблемы, но есть большой запас прочности, то на структурные проблемы не обращают внимания, пока экономика совсем не будет развалена. Если запаса прочности нет, то чаще всего предпринимают довольно срочные, радикальные меры. Корейцы, например, любят в таких случаях приводить следующую аллегорию: если лягушку посадить в котел с холодной водой, ей там будет комфортно. Если этот котел медленно подогревать, то вода будет постепенно нагреваться, пока не закипит. Но из-за того, что это происходит постепенно, лягушка будет также сидеть в котле, ей будет комфортно, но в итоге она сварится. Если же лягушку бросить в котел с горячей водой, то она сразу оттуда выпрыгнет.



Эта аллегория очень подходит для тех экономик, которые принято называть "азиатскими тиграми". В конце прошлого столетия такие экономики были в тяжелой кризисной ситуации (Тайвань, Таиланд, Япония), и практически стоял вопрос о выживании населения. Чтобы избежать вымирания населения из-за голода, были совершены серьезные структурные рывки.



Правительства взялись за привлечение инвестиций, искоренение коррупции и воровства, реструктурировали свою экономику, переориентировали ее на смешение производства и работу с интеллектуальной собственностью. Результат таких радикальных мер налицо. Это "лягушки, которых бросили в кипяток".



В России все наоборот: как бы все плохо, но есть большая ресурсная база, поэтому ничего делать не нужно.



"СП": - Но ведь уже и сами олигархи говорят, что скоро экономика достигнет предела прочности!



- Чтобы российской экономике слезть с "нефтяной иглы" необходимо, во-первых, нормальное реинвестирование средств, полученных от добычи и реализации сырьевой базы, вместо их вывода в зарубежные юрисдикции. Так, арабские страны являются очень хорошим примером реинвестирования в человеческий капитал и в технологии. В итоге это напрямую отражается на экономических показателях и на уровне жизни населения.



Что касается недоверия бизнеса бизнесу и государству внутри страны и недоверия иностранных инвесторов российскому бизнесу и российскому государству, то здесь проблемы глубже. Это и вопросы менталитета, и коррупция, которая съедает значительную часть добавочной стоимости. Это факт, который признает даже власть. Причем борьба с коррупцией пока результатов особых не дает.



То есть вывод один: рубль продолжит свое падение и остановить этот процесс не желает ни власть, ни олигархи. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567767900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №136

- За период независимости Казахстана привлечено 330 млрд долларов иностранных инвестиций из 120 стран

- Кадровые перестановки

- Антикитайские митинги в Казахстане: китаефобия помогает Западу готовить майдан

- О ситуации на финансовом рынке

- Перезагрузка правящей партии и борьба с иждивенцами: Казахстан на пороге новых реформ

- Заседание коллегии прошло в Министерстве сельского хозяйства

- 79 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения трудового законодательства в Казахстане

- Военный корабль "Нұр-Сұлтан" спустили сегодня в море

