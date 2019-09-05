Смерть Шарикам! Зачем в Самарканде люто травят собак, - gazeta.uz

14:06 06.09.2019 Без права на жизнь. Репортаж из Самарканда



Корреспондент "Газеты.uz" Сабина Бакаева отправилась в Самарканд, где массово травят собак, и выяснила, кто и с какой целью убивает животных, какой используется яд и чем он опасен для людей.



О том, что в Самарканде травят собак и кошек, теперь знают далеко за пределами Узбекистана. За историей Алики Абдуллаевой, чья собака умерла от отравления, последовало множество других. Сложно поверить, что такое могло произойти в XXI веке, в стране, славящейся своим гостеприимством, в дни, когда к Самарканду приковано мировое внимание.



Корреспондент "Газеты.uz" Сабина Бакаева вместе с председателем исполнительного комитета Общества защиты животных (ОЗЖ) "Mehr va Oqibat" Тимуром Ариповым отправились в Самарканд, чтобы выяснить, кто и с какой целью травит животных и действительно ли потрава собак приобрела массовый характер.









Отравленный июнь



На массиве Сат-тепо города Самарканда дети играют с рыже-белой дворнягой. Жители зовут бездомного пса Рексом. Собака находит в водосточном арыке старый чебурек и несет его на тротуар.



По словам Александры Гончаровой, около половины жителей двора не любят бездомных собак. Другая половина кормит и присматривает за животными.



"В начале лета у нас здесь жили две собаки. Соседи из [дома №142] вызвали собаколовную бригаду для отлова этих собак. Видимо, им чем-то мешали эти собаки. По словам председателя нашей махалли ["Хожа Соат"], в тот день по всему массиву отравили 17 собак. Председатель говорит, что сотрудники махалли сами ходили по массиву и собирали трупы", - рассказала девушка.



Радмир и Андрей Гончаровы (дети опрошены с разрешения членов семьи - ред.), младшие братья Александры, видели смерть одной из собак.



"Сюда приехали на „Дамасе" люди, в огород что-то закинули. Собака туда зашла, что-то съела, а потом побежала в подъезд и начала трястись там. Мы зашли в подъезд, собака резко выбежала, ударилась головой о железку, потом ударилась о машину. Бегала-бегала, снова зашла в подъезд, тряслась и умерла. Нас было шесть-семь детей", - рассказал Андрей Гончаров.



Александра добавила, что дети плакали. Это была их любимая дворовая собака.



Черный день



Жительница Самарканда Алика Абдуллаева плачет в кресле небольшого кафе. Она вспоминает, что 29 августа в 17:30 ее непородистая собака Бэлла вбежала в комнату и начала лаять, смотря в стену. Собака как безумная метнулась в спальню Алики, затем убежала через забор в соседский двор. У нее начались судороги, она упала, а затем умерла.



"Она никогда так себя не вела. Я не понимала, что происходит. Это потом ветеринар мне объяснил, что у собак происходят агония и галлюцинации, органы разрываются", - сказала Алика.



На видео с камер слежения видно, что неизвестный человек подкидывает под ворота жителей махалли приманку. Среди пятерых мужчин был опознан бывший домкома Назрилла. Он сообщил жителям махалли: "Это карор (решение, документ - ред.), что надо убить [бездомных] собак".



Во время беседы с корреспондентом "Газеты.uz" Назрилла сильно дрожал. Он не назвал свою фамилию и отказался признавать факт подбрасывания отравленной приманки. По его словам, в этот день сотрудники ветеринарной службы делали вакцину против бешенства домашним собакам.



30 августа Алика узнала, что соседский пес Дик также умер 29 августа с похожими симптомами. В этот же вечер другие жители махалли нашли в переулке свою мертвую собаку через три часа после введения вакцины от бешенства. Хозяйка еще одного домашнего пса Назира-опа рассказала "Газете.uz", что в ее двор, скорее всего, также подбросили отравленную приманку.



"У [собаки] начались судороги. Дети это видели, плакали. Я потом нашла рвоту с кровью в нескольких местах. Попросила старших засыпать рвоту песком, потому что у меня здесь маленький [внук] ходит", - сказала женщина.



Вечером 2 сентября Алика Абдуллаева услышала "жалобный стон" своего котенка. Изо рта животного шла пена. По словам Алики, котенок три часа умирал у нее на руках.



"Травили, травят и будут травить"



Председатель махаллинского схода граждан "Истикбол" Уктам Ходжаев узнал на видео с камер слежения ветеринарного врача городской ветеринарной службы Учкуна Ражабова. "Газете.uz" не удалось дозвониться до него.



Глава городского отдела ветеринарии и развития животноводства Ойбек Алламуродов в беседе с корреспондентом "Газеты.uz" признал только один случай отравления домашней собаки, который зафиксирован камерами слежения. Глава отдела не смог объяснить причины и мотивы отравления животных.



"Я лично с Учкуном и председателем махалли приходил к людям, которым подкинули приманку, и извинялся… Сами подумайте, как я могу отпустить хорошего врача за один такой случай", - сказал Ойбек Алламуродов.



Через несколько часов после этого разговора Ойбек Алламуродов и Учкун Ражабов были уволены. Ни один из опрошенных владельцев собак не подтвердил, что сотрудники горветслужбы приходили извиняться.



Бригадир службы отлова при управлении благоустройства города Самарканда Джахонгир Пирматов признал, что "отловка" травит бездомных собак и кошек. По его словам, негласный приказ о потраве поступил перед международным музыкальным фестивалем "Шарк тароналари" от хокимията Самарканда и органов внутренних дел, "чтобы собаки не покусали туристов". В махалле "Истикбол" служба отлова не была.



Джахонгир Пирматов рассказал "Газете.uz", что собак стало много после сноса частного сектора. Люди оставляли своих животных на улицах. За девять месяцев было уничтожено около 1600 собак и кошек. Еще одно обстоятельство увеличения количества беспризорных собак в Самарканде - миграция животных из сельской местности в город, где есть еда.



"Мы отлавливаем собак в центре города. На больших площадях и там, где отлавливать тяжело, - это кладбища и подвалы, - мы разбрасываем отраву, ждем, когда собака съест, и отвозим трупы на свалку, где у нас есть ямы для захоронения", - добавил Джахонгир Пирматов.



По его словам, отлов использует для потравы собак крысиный яд, которого нет в свободном доступе.



"Травить - правильно, иначе будет бешенство. Это профилактика. Если не травить, собаки заполонят весь город. От бешенства ничего не поможет, люди умирают. Летом от бешенства умер мальчик", - подытожил бригадир службы отлова.



Главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Самаркандской области Манзура Отамуратова подтвердила "Газете.uz", что в июле в Самаркандской области был зафиксирован один случай смерти девятилетнего мальчика от бешенства.



"У нас есть вакцины. Мы закупали 4200 комплектов вакцин. Этого достаточно для полной вакцинации людей (15 человек, пострадавших от группового укуса собаки 27?28 августа - ред.). Мы должны сделать так, чтобы среди людей не было зафиксировано ни одного случая бешенства", - отметила Манзура Отамуратова. По ее словам, планируется закупить еще 5000 комплектов вакцин.



Отравленная республика



ОЗЖ "Mehr va Oqibat" уже несколько лет получает сообщения из разных уголков республики о массовом истреблении собак. За последний месяц ОЗЖ стало известно о потраве собак в Ташкентской, Навоийской и Самаркандской областях, Каракалпакстане и Ферганской долине. По данным ОЗЖ, жители города Чирчик Ташкентской области и Сергелийского района Ташкента обнаружили мертвых животных на этой неделе.



Главврач ЦГСЭН Самаркандской области Манзура Отамуратова рассказала "Газете.uz", что по сравнению с 2018 годом количество обращений людей, получивших телесные повреждения от животных, увеличилось на 10%. Она заверила, что у медучреждений Самаркандской области достаточно сил и техники для предотвращения распространения бешенства среди населения.



Заместитель директора по научной части НИИ ветеринарии Самаркандской области Мухиддин Рузимуратов отметил, что один из способов борьбы с бешенством - это уничтожение собак. Осенью начинается сезон спаривания. Бродячие собаки сбиваются в стаи. Также увеличивается количество бешеных диких животных (шакалы и лисы), которые мигрируют через сельскую местность, где заражают бродячих собак.



"Я лично на правительственных совещаниях ветеринаров поднимал вопрос более гуманной борьбы с бешенством, но мы все приходили к выводу, что единственный способ борьбы - уничтожение собак. Для поголовной вакцинации животных нужны большие средства… В НИИ мы разработали гранулированную вакцину от бешенства, но нужно понимать, что эффективность пероральной вакцины составляет 75?80%, а подкожной вакцины - 95%", - сказал он.



Научный сотрудник, пожелавший остаться анонимным, рассказал "Газете.uz": "Для отравления бездомных собак и кошек в ветеринарной практике используется препарат монофторин. Это нервно-паралитический яд от грызунов. Его основные компоненты - фтор и мышьяк. При поедании приманки животное может вести себя неадекватно. Яд вызывает возбуждение и агрессию. Потому что из-за поражения центральной нервной системы собака „себя не помнит". Начинается внутреннее кровотечение. Животное умирает из-за асфиксии".



Мухиддин Рузимуратов заявил, что монофторин был разработан в НИИ ветеринарии Самаркандской области. Он токсичнее мышьяка. Его производят по государственному заказу на всю республику. Монофторином в первую очередь травят крыс, но также используют для потравы бродячих животных.



По словам Мухиддина Рузимуратова, препаратом пользуются ветеринарные службы, в свободном доступе монофторина нет. Есть специальная инструкция по использованию яда для каждого вида млекопитающих. У крыс от недостаточной дозы монофторина вырабатывается рефлекс. Следующее поколение таких крыс не будет есть эту приманку.



Риски и последствия



По данным очевидцев и ОЗЖ "Терра", служба отлова не всегда забирает трупы потравленных собак и кошек. Хозяева умерших от отравления животных самостоятельно хоронят их в своих дворах и общественных местах. Мнения научных сотрудников о влиянии на окружающую среду неправильного захоронения отравленных животных разошлись. По словам Мухиддина Рузимуратова такие исследования не проводились. Период полураспада монофторина не изучался в НИИ ветеринарии.



Учитывая факт подбрасывания приманки в домовладения и места общественного пользования, общества защиты животных "Mehr va Oqibat" и "Терра" обеспокоены тем, что отравленную приманку могут съесть дети. В вопросе влияния монофторина на здоровье человека мнения научных сотрудников сошлись: человек умрет так же, как и собаки. Воздействие яда на человека зависит от соотношения его количества на массу тела, но общества защиты животных уверены, что в группе риска в первую очередь малолетние дети.



ОЗЖ "Mehr va Oqibat" получило сообщения иностранных граждан, решивших отменить поездку в Самарканд после новостей об истреблении собак в Самарканде.



Против течения



Общества защиты животных "Mehr va Oqibat" и "Терра" приняли заявления от пострадавших владельцев собак и собираются ходатайствовать за хозяев животных в органы внутренних дел. По мнению зоозащитников, контроль размножения бродячих животных и борьба с бешенством должны быть более гуманными.



"Необходимо совершенствовать законодательство и повышать ответственность владельцев. Необходима государственная программа стерилизации. Ответственность за жестокое обращение с животными должна быть существенно повышена. Необходимо рассмотреть вопрос создания приютов, легализовать временные передержки по определенным правилам, ввести моду на животных из приюта и проводить просвещение населения. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров о деятельности службы отлова и содержании безнадзорных животных. Служба отлова должна быть реорганизована", - заявил Тимур Арипов.



Сабина Бакаева Источник - Gazeta.uz

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