Президент Бердымухамедов на велосипеде следил за учениями своего спецназа

14:10 06.09.2019

В Туркменистане прошли учения спецназа (видео)



5 сентября в Туркменистане прошли военные учения войск специального назначения "Türkmen edermen" (Отважный туркмен) в кооперации с отрядами правоохранительных органов.



Как пишет онлайн-журнал министерства обороны Туркменистана "Милли гошун", учения наглядно продемонстрировало высокий потенциал отрядов специального назначения "Türkmen edermen".



В учениях была задействована современная военно-транспортная и авиатехника.



Сам президент на учениях присутствовал, но личного участия не принял.









Напомним, что в июне этого года Бердымухамедов после учений и сам пострелял по мишеням из пистолета катаясь при этом на велосипеде.