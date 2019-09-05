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|Президент Бердымухамедов на велосипеде следил за учениями своего спецназа
14:10 06.09.2019
В Туркменистане прошли учения спецназа (видео)
5 сентября в Туркменистане прошли военные учения войск специального назначения "Türkmen edermen" (Отважный туркмен) в кооперации с отрядами правоохранительных органов.
Как пишет онлайн-журнал министерства обороны Туркменистана "Милли гошун", учения наглядно продемонстрировало высокий потенциал отрядов специального назначения "Türkmen edermen".
В учениях была задействована современная военно-транспортная и авиатехника.
Сам президент на учениях присутствовал, но личного участия не принял.
Напомним, что в июне этого года Бердымухамедов после учений и сам пострелял по мишеням из пистолета катаясь при этом на велосипеде.