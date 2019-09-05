Казахстан спустил в Каспий грозного и страшного "Нур-Султана" (фото)

14:16 06.09.2019

Военный корабль "Нур-Султан" спустили в море



В своем выступлении Карим Масимов подчеркнул важность работы военно-морских сил Казахстана и ее вклад в развитие системы национальной безопасности, что является результатом нашего национального состояния.



5 сентября в Международном Актауском морском порту, который считается воротами Каспийского моря нашей страны, Председатель Комитета Национальной безопасности Карим Масимов в торжественной обстановке вручил экипажу военного корабля флаг и присвоил судну имя "Нур-Султан".



Проект борта номер 206 был сделан согласно Указу Президента Республики Казахстан. Корабль, оснащенный современной гидроакустикой, способен не только проходить границы моря, но и погружаться в воду, благодаря чему специалисты смогут следить за обеспечением безопасности и надежности работы нефтегазовых месторождений.



В своем выступлении Карим Масимов подчеркнул важность работы военно-морских сил Казахстана и ее вклад в развитие системы национальной безопасности, что является результатом нашего национального состояния.



Наряду с этим, аким Мангистауской области Серикбай Трумов отметил важность этого события для страны и поблагодарил военнослужащих за их вклад в защиту государственной границы.



- Президент страны, главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 2 сентября сказал: "Профессионально подготовленные, преданные родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях". При этом подчеркнув необходимость повышения престижа военной службы и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил. Сегодняшнее событие - это начало добрых дел, - сказал глава региона.