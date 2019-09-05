Монумент Абылай хану с лифтом в скипетре хотят установить в Казахстане

14:34 06.09.2019

Экскизный проект мемориала Абылай Хану показал в Facebook председатель попечительского совета Фонда развития "Казакстан Барысы" Арман Шураев, передает Zakon.kz.



В здании, используемом как постамент памятника планируется разместить музейную экспозицию, конференц-зал, выставочный зал и прочее. Общая высота монумента 54 метра. В скипетре Хана планируется разместить лифт с выходом на обзорную площадку.



Скульптуру Хана планируется покрыть нержавеющей сталью.



- Учитывая, что это эскизный проект, хотел бы получить профессиональные рекомендации и отклик от профессиональных архитекторов в целях удешевления проекта и улучшения эстетики, - написал Шураев.



Он выразил уверенность в том, что подобные проекты необходимы для страны и как элемент укрепления национального самосознания, и патриотизма, и как туристические якоря для развития внутреннего и въездного туризма.



- Уверен, что подобный Мемориал необходим, как дань памяти одному из величайших правителей степи, которому удалось сплотить разрозненные казахские роды в прочный союз. Благодаря Абылаю был дан серьезный отпор джунгарам и наши предки смогли сохранить контроль над территориями и сохраниться как этнос, - отметил Арман Шураев.