Жаль Трампа - президента США добивают ложью и ненавистью, - Пол Робертс

Пол Робертс о том, чего ждать от Америки



Пол Робертс



Да, я знаю. Я встаю в строй не на той стороне. Вам следует ненавидеть его. Пресститутки ненавидят Трампа. Как и Демократическая партия, часть Республиканской партии, военно-разведывательный комплекс, все либералы/прогрессисты/левые, университеты, феминистки и вассальные государства Вашингтона. Никто не любит его, кроме "расистов, сторонников превосходства белых, скверных трампистов".



Тем не менее, мне его жалко. Я начал жалеть его, когда он еще только объявил, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Видите ли, у меня была инсайдерская информация. В свое время на одну государственную должность меня назначал президент Соединенных Штатов. Дело кончилось тем, что мне пришлось вести войну против окопавшихся групп интересов, отстаивая его политику, целью которой было положить конец стагфляции и холодной войне. Я помог ему выиграть ту битву, о чем свидетельствуют его похвалы в мой адрес, но мой успех закрыл для меня даже малейшие перспективы продолжить хоть какую-то карьеру в органах государственной власти.



Я знал, что, в отличие от Рейгана, который годами готовил свою кампанию по выборам на должность президента, и за спиной которого было целое движение, Трамп ничего подобного не сделал. Более того, в отличие от Рейгана, Трамп не имел ни малейшего представления о том, во что он ввязывается. И он не имел ни малейшего понятия, кого назначать на важные должности так, чтобы эти люди были бы склонны ему помогать. Вообще говоря, ценность президентского назначения, такого, каким располагал я, заключается не в том, чтобы помогать президенту, а в том, чтобы помочь правящему частному истеблишменту. Любой помощник секретаря может быть очень полезным для частных интересов и, в конечном итоге, стать миллионером. В действительности, большинство из них этим и занимаются.



Но я ставил интересы страны впереди своих собственных и помог Рейгану излечить стагфляцию и положить конец холодной войне. Профессиональное сообщество экономистов воспринимало ликвидацию стагфляции как такую угрозу, лечения которой не существовало. Эти люди не хотели, чтобы их выставляли в качестве диссидентствующих экономистов, выступающих за повышение предложения. А большая часть профессионалов Уолл-стрит неправильно понимали то, что СМИ называли "рейганомикой", воспринимая ее как увеличение инфляционных дефицитных расходов, которые угрожали их портфелям акций и облигаций. Завершение же холодной войны угрожало бюджету военно-разведывательного комплекса. А это было очень опасным начинанием.



Десять или двадцать лет назад мне как-то позвонил человек, которого я знал в Вашингтоне, когда тот был профессором в штате Массачусетс. Он сказал, что только что вернулся из Вашингтона, где он обедал с некоторыми из моих бывших коллег. Он спросил их обо мне, и, с его слов, они сказали: "Бедняга Крэг. Если бы он не стал критиком, то он стоил бы десятки миллионов долларов - как мы". Как сказал мой бывший знакомый, он встал и сказал им, что не осознавал, что обедает с кучей шлюх, и ушел.



Очевидно, мой знакомый не собирался возвращаться к своей карьере в Вашингтоне.



Какое это имеет отношение к Трампу? Жизнь Трампа шла хорошо. Он - миллиардер, женат на самой красивой женщине в мире. Последнее, что ему было нужно, так это проблемы Соединенных Штатов. Чтобы изменить заблокированный, запертый, управляемый узкими группами интересов курс Америки требуется супергерой. Это определенно не работа для неподготовленного человека, да еще когда ему за 70. Те самосвалы грязи, которые сбрасывали на него порнозвезды и проститутки вряд ли укрепили отношения между ним и его женой.



Как я в свое время и предсказывал, выяснилось, что Трамп и понятия не имел, кого назначать, чтобы те ему помогали. Следовательно, он назначил всех, кто выступал против его планов по восстановлению американских рабочих мест и мирных отношений с Россией, Китаем, Ираном и Ближним Востоком. Так что, ничего не изменилось. С какой стати успешный человек жаждет назначения на должность, где провал - это норма, выше моего понимания.



Первый и, пожалуй, единственный президентский срок Трампа был поглощен инсценированным скандалом Russiagate. Директор ЦРУ Джон Бреннан, директор ФБР Джеймс Коми вместе с президентом Обамой, министерством юстиции Обамы, пресститускими американскими СМИ и Национальным комитетом Демократической партии Хиллари Клинтон состряпали абсурдное расследование в отношении избранного президента Соединенных Штатов по подозрению в том, что он - российский агент и инструмент по реализации плана Владимира Путина по управлению Америкой.



Просто невероятно, как кто-то мог поверить в такую нелепую историю. Но демократы и пресститутки утверждали, что это правда. Однако Мюллер не смог этого установить. После его провала показания Мюллера перед конгрессом стали позором для него, демократов и продажных американских СМИ.



Избавившись от всего ненужного, Трамп надеялся привлечь к ответственности тех, кто пытался свергнуть его в результате переворота. Коми был подвергнут расследованию. Он был признан виновным по ряду преступлений. В заключении генерального инспектора министерства юстиции говорится: "Отчет генерального инспектора подтверждает, что в нарушение правил г?н Коми хранил досье ФБР на президента Трампа у себя дома и что он незаконно организовал утечку информации из этих досье ФБР газете „Нью-Йорк таймс" с тем, чтобы продвигать свою личную повестку дня. В его намерения входило назначить специального прокурора, который выберет президента в качестве цели своего расследования. Коми также ввел в заблуждение и ФБР, и конгресс из-за своей трактовки этих документов. Помимо всего этого, в нарушение закона он хранил и раскрывал иную секретную информацию".



Вот сообщение журналиста Хоуи Карра: "Позвольте мне кратко изложить для вас 80 с лишним страниц, приведя несколько цитат: "Нарушение политики Департамента юстиции и ФБР. … Коми неправомочно раскрыл… То, что изложил Коми, не находит поддержки в законе и полностью несовместимо с простыми формулировками законов, положений и правил, составления федеральных документов, а также условия Соглашения о трудоустройстве Коми с ФБР. … Коми нарушил … это утверждение не имеет правовых оснований. … Несанкционированное раскрытие … Бывший директор Коми не справился с этой обязанностью … опасный пример…". И так далее.



Генеральный инспектор в своем отчете великодушно забыл, что Коми обращался в Суд по надзору за иностранными разведками (FISA) с мошенническим ходатайством, что является уголовным преступлением.



Преступления Коми превышают преступления Майка Милкена*, Леоны Хелмсли** и Марты Стюарт**, которых посадили в тюрьму по ложным обвинениям, чтобы поднять уровень узнаваемости честолюбивых прокуроров, одним из которых был сам Коми. Юридически грязный процесс против Марты Стюарт организовал Коми.



Аналогичный процесс против Милкена организовал Руди Джулиани - он хотел стать мэром Нью-Йорка. Хелмсли "подставили" с использованием ложных показаний завербованного министерством юстиции бухгалтера в обмен на прекращение судебного преследования за собственные проступки самого бухгалтера.



Мюллер руководил расследованием ФБР 11 сентября и угробил все реальные доказательства - лишь бы отстоять официальную, но ложную, историю.



Итак, что генеральный инспектор министерства юстиции предложил Коми? Министерство юстиции отказалось от судебного преследования. Правосудие гораздо менее важно для департамента, чем защита своих. Министерство юстиции само по себе совершает правонарушения, отказываясь преследовать по суду человека, который, как, вне всякого сомнения, известно министерству юстиции, совершал преступления. Разве что министерство юстиции решило, что преступления Коми могут быть прощены, потому что они были совершены на благое дело - избавление от президента Трампа?



Бывшие федеральные прокуроры и помощники федеральных прокуроров официально сообщают, что будут выдвинуты обвинения тех, кто организовал заговор Russiagate с целью подстрекательства к свержению избранного президента Соединенных Штатов. Мне хотелось бы поверить этому, но я не верю. В Соединенных Штатах нет системы правосудия. Вместо правосудия у США оружие, находящееся в руках государства. И это не то оружие, которое государство использует против своих же чиновников часто.



И не забудьте: министерство юстиции и ФБР сокрыли деяния Хиллари. Она нарушила законы, регулирующие официальную электронную почту Госдепартамента, и использовала частный сервер, чтобы скрыть свои черные дела. Judicial Watch**** пытается раскрыть сокрытое. Один федеральный суд дал группе Judicial Watch право под присягой получать от Хиллари Клинтон и Шерил Миллс***** свидетельские показания и допрашивать других. Я подозреваю, что решение этого суда будет отменено политически выбранным Апелляционным судом, и на этом все закончится.



Я не могу вспомнить примеры, когда власти США или государственные должностные лица были привлечены к ответственности, и не помню ни одного инцидента, кроме преследований президента Рейгана в отношении неоконсерваторов по делу "Иран-контрас", которые затем были помилованы президентом Джорджем Бушем-отцом.



Теперь, когда Коми защищен, мы должны ожидать, что соучастники его заговора с целью свержения президента Соединенных Штатов также будут защищены от судебного преследования. Будет интересно подсчитать все преступления, которые не будут наказаны, и сложить все тюремные годы, которые не будут отбыты. Когда вы думаете о большом проценте невинных людей в тюрьмах и в камерах смертников, а также о заключенных в тюрьму за хранение наркотиков матерях маленьких детей, то вас тошнит от того, что Коми, который пытался свергнуть избранного президента Соединенных Штатов, было разрешено свободно расхаживать.



Все будущие президенты из судьбы Трампа узнают, что их реальная задача - разжечь ненависть в достаточно большом количестве врагов Америки, чтобы содействовать увеличению бюджета военно-разведывательного комплекса. Соединенные Штаты продолжат держать свой курс к войне с противниками, которых они сами же и произвели.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



* Майкл Роберт Милкен (англ. Michael Robert Milken, род. 4 июля 1946 года) - американский финансист и филантроп, известный как "основатель рынка мусорных облигаций". В 2010 году американский журнал "Forbes" оценил состояние Майкла Милкена в 2 млрд долл (488 место в рейтинге). В 1990 году был осужден за махинации на рынке облигаций на 10 лет, однако вышел на свободу, отсидев менее двух лет. На основе его деятельности на финансовых рынках Конни Брук написала книгу "Бал хищников".



**Американская миллиардерша, сделавшая состояние на рынке недвижимости. Имела прозвище The gueen of Mean (королева скупости, мелочности или недоброжелательности, подлости). По итогам судебного разбирательства была приговорена к штрафу в $ 7 млн. и 18 месяцев тюремного заключения.



*** Марта Хелен Стюарт (англ. Martha Helen Stewart; род. 3 августа 1941 года, Джерси-Сити) - американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству. В начале 2000-х годов разразился громкий скандал, завершившийся для нее тюремным заключением. Следствию удалось доказать незаконное использование Мартой инсайдерской информации, и она отправилась в тюрьму на 5 месяцев.



**** Американская консервативная активистская группа, которая подает иски в соответствии с законом о свободе информации для расследования заявленных неправомерных действий со стороны государственных чиновников.



***** Американский юрист и руководитель корпорации. Впервые она стала известной во время работы в качестве заместителя советника Белого дома по президенту Биллу Клинтону, которого она защищала во время суда по делу об импичменте в 1999 году. Источник - СвободнаяПресса

